Wall Street extiende las pérdidas, mientras los rendimientos de los bonos de EEUU saltan a máximos desde 2004 + Agregar ámbito en









Las acciones globales caen después de que las nuevas subas en los precios del petróleo impulsaran una nueva ronda de ventas de bonos. Como consecuencia, elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años a su nivel más alto en más de dos décadas.

Cuáles son las claves de Wall Street esta jornada.

Con la cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su contraparte china, Xi Jinping, de fondo, los mercados financieros mundiales operan con volatilidad este jueves, extendiendo las bajas de la rueda previa. Las preocupaciones por la guerra en Irán y los efectos de la inflación desencadenaran la venta masiva de bonos del Tesoro de EEUU y más importantes desde el cimbronazo que representó el Día de la Liberación del año pasado.

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Los rendimientos de los bonos de EEUU con vencimientos más largos subieron al nivel más alto en más de dos décadas. La tasa de los bonos del Tesoro a 30 años subió hasta a 5,44 %, el nivel más alto desde 2004.

Esto se suma a un repunte esta semana que dejó a los rendimientos en todos los plazos cerca de los niveles más altos desde 2007, el último hito alcanzado en una prolongada ola de ventas de bonos impulsada por la inflación y las preocupaciones fiscales.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 3% hasta u$s106,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 3%, hasta los u$s95,17 el barril.

La última subida del precio del petróleo se produjo en un momento en que vuelven a crecer las dudas sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar de las conversaciones celebradas esta semana en la ONU. Además, algunos informes sugieren que Trump está considerando la posibilidad de prohibir la exportación de diésel producido en Estados Unidos.

Petróleo y guerra en Irán: Los rendimientos de los bonos de EEUU tocan máximos de dos décadas. Depositphotos Claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,29%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,56%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,40% a la baja. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,29%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,22%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,90% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,88%. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,16%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,33% y el CAC francés acompaña con una baja 0,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,12%. Los rendimientos de los bonos también subieron en Europa, a medida que los precios del petróleo volvían a superar los u$s105 por barril y los operadores esperaban lo que podría ser una reunión tensa entre Trump y Xi, que se celebraría más tarde en Washington. La reunión que mantendrán Xi y Trump más tarde forma parte del primer viaje de Xi a Estados Unidos en casi tres años y se da después de que Trump visitara China a principios de este año. Si bien los analistas esperan pocos avances importantes, existe la expectativa de que Washington y Beijing podrían extender su tregua comercial de 11 meses.