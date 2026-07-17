¿Cómo actualizar los datos en ANSES para no perder el cobro de las asignaciones?

La importancia de mantener la información actualizada en el sitio web del organismo radica en evitar demoras o abonos de prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recordó a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que mantener la información personal actualizada resulta fundamental para evitar inconvenientes en el cobro de las prestaciones.

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El organismo explicó que los datos registrados también permiten recibir notificaciones oficiales y agilizar distintos trámites. La verificación periódica de esa información reduce la posibilidad de demoras administrativas vinculadas con los beneficios. Los beneficiarios pueden revisar sus datos desde Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El sistema permite consultar la información registrada y corregirla cuando corresponda.

La ANSES solicita que cada titular controle la información personal y de contacto registrada en el organismo. La actualización permite que los datos permanezcan vigentes para futuras gestiones y para la correcta liquidación de las prestaciones. El organismo recomienda realizar esa verificación cada vez que exista una modificación en la información declarada. Los cambios pueden efectuarse desde la plataforma digital o, cuando el trámite lo requiera, en una oficina de atención.

La actualización también mejora la comunicación entre la ANSES y los beneficiarios. Los datos correctos permiten que el organismo envíe avisos relacionados con prestaciones y trámites. La ANSES recordó además que todas sus gestiones son gratuitas y que nunca solicita claves personales, datos bancarios ni información confidencial por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

La plataforma permite revisar la información personal registrada por cada beneficiario. La verificación alcanza tanto a los datos de contacto como a la composición del grupo familiar.

La ANSES recomienda controlar especialmente los siguientes datos:

domicilio

correo electrónico

número de teléfono

grupo familiar, cuando existan modificaciones

Cada titular debe corregir cualquier dato desactualizado apenas detecte una diferencia con la información vigente. Esa actualización ayuda a evitar inconvenientes en futuras gestiones.

Cómo hacer el trámite online desde el celular o la computadora

Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Para cambiar el teléfono, el correo electrónico o el domicilio, los pasos son los siguientes:

ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

desde la web, seleccionar Información Personal y luego Domicilio y datos de contacto

desde la aplicación, abrir el menú desplegable y elegir Modificar datos

Los cambios vinculados con la información personal o familiar, como un matrimonio o un nacimiento, se realizan mediante Atención Virtual.

En esos casos, el procedimiento consiste en:

ingresar a Atención Virtual

seleccionar Acreditación/modificación de datos personales y/o familiares

adjuntar la documentación digitalizada que solicite el sistema

¿Cuándo es necesario hacer el trámite de forma presencial?

Algunos casos requieren una gestión en las oficinas de la ANSES. El organismo indica esa modalidad cuando el trámite no puede completarse desde Mi ANSES. Cada beneficiario debe concurrir de manera presencial únicamente si el procedimiento así lo exige. La plataforma informa cuándo corresponde esa instancia.

La ANSES mantiene disponibles ambos canales para que los titulares puedan actualizar su información. La modalidad dependerá del tipo de modificación que deba realizarse.