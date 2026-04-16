La inflación en Europa trepó al 2,6% ante el impacto de la guerra en Medio Oriente

El aumento del costo energético llevó el índice de precios muy por encima del dato de febrero y volvió a ubicarlo sobre la meta del Banco Central Europeo. El mercado sigue atento a la próxima decisión sobre tasas.

La inflación en la eurozona volvió a acelerarse en marzo y alcanzó el 2,6% interanual, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la energía tras la escalada bélica en Medio Oriente. El dato marcó una suba de siete décimas frente al 1,9% registrado en febrero y superó las previsiones del mercado.

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Según informó Eurostat, el componente energético fue el principal motor del aumento general de precios durante el tercer mes del año.

El costo de la energía trepó 5,1% interanual, luego de haber mostrado una caída del 3,1% en febrero. Este brusco cambio de tendencia explicó gran parte de la aceleración inflacionaria en la región. También aportaron al alza los servicios, los alimentos, el alcohol, el tabaco y los bienes industriales no energéticos, aunque con una incidencia menor.

En el caso de los servicios, la suba fue del 3,2%, dos décimas por debajo del mes previo. Los alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco avanzaron 2,4%, mientras que los bienes industriales no energéticos aumentaron 0,5%.

Con este resultado, la inflación general volvió a ubicarse por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, en momentos en que el mercado espera la próxima reunión de política monetaria prevista para fines de abril.

En su último encuentro, la autoridad monetaria mantuvo las tasas de interés en el 2% por sexta reunión consecutiva y reconoció que el conflicto en Medio Oriente incrementó significativamente la incertidumbre económica.

El BCE advirtió que la guerra genera riesgos alcistas para la inflación y, al mismo tiempo, amenazas bajistas para el crecimiento económico de la región.

La inflación núcleo mostró una leve moderación

A diferencia del índice general, la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— mostró una desaceleración al ubicarse en 2,3%, frente al 2,4% de febrero.

Sin embargo, el BCE también revisó al alza sus proyecciones para los próximos años, al considerar que los mayores costos energéticos terminarán trasladándose al resto de los precios. El organismo estima ahora que la inflación promedio será de 2,6% en 2026, de 2% en 2027 y de 2,1% en 2028.

En el caso de la inflación núcleo, las nuevas previsiones la ubican en 2,3% para 2026, 2,2% en 2027 y 2,1% en 2028.

Qué países tuvieron más inflación

Dentro de la Unión Europea, la inflación anual promedio fue del 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero. Entre los países con menores subas de precios se ubicaron Dinamarca con 1%, y República Checa, Chipre y Suecia con 1,5%.

En el extremo opuesto, las mayores tasas se registraron en Rumania con 9%, seguida por Croacia con 4,6% y Lituania con 4,4%.