España recibe el impacto de la guerra: la inflación se podría disparar hasta alcanzar el 3,4% interanual

El país iberico recibó al alza su proyección de suba de precios generalizada, como consecuencia de la suba de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

España revisó al alza la inflación de marzo hasta 3,4% por la suba de los combustibles. Esta proyección implica un fuerte aumento, en relación al 2,3% registrado en febrero.

La inflación subió más de un punto en marzo en España hasta alcanzar el 3,4% interanual en su proyección , como consecuencia de la suba de los carburantes por la guerra en Medio Oriente.

Este fuerte aumento, en relación al 2,3% registrado en febrero, se debió al "aumento de precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales". Ese 3,4% es ligeramente superior al 3,3% de la primera previsión, ahora revisada.

A pesar de la suba de los precios, que merma el poder adquisitivo de los hogares, el contexto económico general sigue siendo positivo en España, donde el crecimiento alcanzó el 2,8% en 2025, casi el doble que el de la zona euro.

El Banco de España prevé que este año se sitúe en el 2,3% , aunque a finales de marzo advirtió de que temía una desaceleración por la guerra en Oriente Medio.

Menos crecimiento y más inflación global por la guerra en Medio Oriente

El conflicto desatado a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel empezaron a atacar Irán, frenó lo que iba a ser una revisión al alza del crecimiento mundial y elevó las previsiones de inflación. En un escenario adverso, con un impacto mayor y más persistente en los precios de la energía, el crecimiento global podría caer al 2,5% este año y la inflación alcanzar el 5,4%.

Este cambio de rumbo se produjo justo cuando la economía global volvía a ganar impulso a principios de 2026, impulsada por la inversión en tecnología y unas condiciones financieras favorables.

Según el último Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado este martes, el conflicto ya provocó una revisión a la baja del crecimiento global para 2026 de dos décimas menos de lo previsto en enero.

"Sin la guerra, la previsión de crecimiento mundial para 2026 se habría revisado al alza hasta el 3,4%", señala el informe. El retroceso es, por tanto, consecuencia directa de las perturbaciones causadas por el conflicto en Oriente Medio. Para 2027, el FMI prevé un crecimiento del 3,2%.