La soja toca máximos de dos meses y perfora los u$s400 tras presunto aumento de compras de China a EEUU

El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que el gigante asiático se comprometió a adquirir 25 millones de toneladas, más del doble de lo que compró a fines de enero.

La soja supera los u$s400 por tonelada. Depositphotos

El precio de la tonelada de soja tocó máximos de dos meses y supera los u$s400, luego del pedido del presidente de EEUU, Donald Trump, a China para que compre mayores cantidades de la oleaginosa.

El contrato de soja con vencimiento en marzo avanza 2,3% (+u$s9,19) hasta los u$s400,77. Previamente el incremento llegó a ser de mayor magnitud.

En una ‌publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que China "está aumentando la cantidad de soja a 20 millones de toneladas para la temporada actual (¡y ‌se ha comprometido a comprar 25 millones de ‌toneladas para la próxima temporada!)".

A finales de enero, el gigante asiático había comprado aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense, cumpliendo así el compromiso de comprar ese volumen antes de finales de febrero. Vale recordar que dicho país había abandonado el mercado norteamericano durante la prolongada guerra comercial entre ambos países.

En este contexto, los futuros del aceite de soja continuaron con el avance del día anterior, respaldados por las nuevas directrices del gobierno de Trump sobre los créditos fiscales para los biocombustibles, una importante fuente de demanda de aceite de soja.

Certidumbre para productores de biocombustibles y exceso de oferta en trigo y maíz El Departamento del Tesoro de EEUU publicó el martes una actualización de las directrices sobre créditos fiscales para biocombustibles, una medida que fue bien recibida por los operadores, ya que aporta claridad a los productores. Contrariamente a lo que ocurre con la soja, el trigo y el maíz operan en baja. La abundante oferta mundial siguió limitando los precios de los cereales, ya que los operadores comenzaron a esperar las previsiones mundiales de cosechas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el próximo martes para obtener nuevas orientaciones.

