"Hamnet", el drama familiar de Shakespeare que se anota en la pelea de los Oscar Por Paraná Sendrós + Seguir en









El film narra el duelo del dramaturgo inglés y su mujer por la pérdida de su hijo. Un episodio que habría inspirado su obra "Hamlet".

Por las dudas, preparen los pañuelos. “Hamnet” no es un melodrama, tampoco un dramón de aquellos, todo lo contrario, pero toca muy en lo profundo, y lo hace con sentimiento y con maestría. Primero parece lento, extraño, estilo Terrence Malick. Después se hace intenso, sin acelerar. Y en la última parte, bueno, ahí viene lo más tocante, la mayor belleza, y la catarsis.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tema es universal: el dolor de una madre ante la enfermedad y muerte de su hijo, y el resentimiento de esa madre ante la ausencia del marido en el momento de la muerte. El hombre vino lo más rápido que pudo, pero llegó tarde. Encima a los pocos días ya tiene que volver al trabajo. El duelo no se comparte, cada uno sufre y se descarga de distinto modo. Eso, la mujer lo va a entender al final, cuando conozca el trabajo de su marido. Quizá los psicoanalistas lo analicen con términos como sublimación y transferencia, pero ella lo va a entender mejor porque lo está viviendo, como en ese mismo momento vive el consuelo, la despedida y la reconciliación sin que nadie se lo explique, ni a ella ni al público que la está acompañando en la sala.

La historia se ambienta allá por el S. XVI en Stratford-upon-Avon y en el Globe Theatre de Londres. Ella solo sabe de hierbas medicinales, trabajos rurales y secretos del bosque. Se llama Anne Hathaway pero le dicen Agnes. También dicen que es hija de una bruja. Él ha estudiado latín y literatura, quiere ser dramaturgo, pero vive de la fabricación y venta de guantes que dirige su padre. Pronto llegan los hijos, también empieza a cambiar la suerte, de repente viene la desgracia. Entonces la muerte de los niños era muy común, andaba la peste suelta, la bubónica. Cómo se enfrenta ese dolor, es lo que hemos de ver en la parte final.

El espectador sabe que se trata de la familia Shakespeare, pero esto no es un biopic. No es una sucesión de efemérides ni títulos de obras, nada de eso. Cuanto mucho vemos a la hija mayor leyéndole a la hermana el Soneto XII que hizo el padre, o a éste jugando con los hijos a la esgrima o los fantasmas. Aquí cabe una digresión. Siempre se cita al príncipe Ambales de Islandia, al príncipe Amleth, al español Hieronimo, a las “Histoires tragiques” de Francois de Belleforest, como fuentes de inspiración para el “Hamlet” de Shakespeare. Pero los románticos de otros tiempos, y ahora nuevos estudiosos, hablan de Hamnet, el hijo muerto, como el motivo central de las líneas más reflexivas y dolidas de la obra.

Shakespeare las habría escrito pensando en su hijo, como también pensando en el dolor de su esposa escribió la parte de Constanza en “Vida y muerte del rey Juan”.Con ese punto de vista, Maggie O’Farrell escribió la novela “Hamnet”, que por suerte tiene edición en castellano. Y con la propia O’Farrell como adaptadora, Chloe Zhao hizo la película que ahora vemos. Para quien no la recuerde, Chloe Zhao es la autora de “Nomadland”, que ganó el Oscar, y también de “Historias que mi hermano me contaba” y “El jinete”, pinturas de la América Profunda, esa que Hollywood casi nunca muestra (aparte también dirigió una de Marvel, cosa de llegar a fin de mes).

Ahora hizo este “Hamnet” protagonizado por Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Jacobi Jupe como el hijo, su hermano mayor Noah Jupe como el Hamlet de la obra y otros igual de buenos, todos irlandeses e ingleses, a más del compositor Max Richter, el director de fotografía Lukasz Zal, trabajando lo más posible con luz natural, y a la cabeza de los productores Steven Spielberg y Sam Mendes. Pueden hacerse algunas muy pequeñas objeciones, pero la película es notable y la parte final, impecable, algo superior que deja lagrimeando, y pensando. Pequeño detalle: Chloe Zhao también hizo el montaje.