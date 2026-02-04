Murió Juan Carlos Vélazquez, el actor que interpretaba al "Mini" de Duro de Domar

El humorista tenía 64 años y había sido internado por una "neumonía muy fuerte". Tuvo un recordado paso por el ciclo conducido por Roberto Pettinato.

El actor Juan Carlos Velázquez, conocido por su personaje d e "El Mini" en Duro de Domar, murió este miércoles a los 64 años. La noticia fue confirmada por sus familiares al periodista Juan Etchegoyen.

“Tenía 64 años. Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto y no pudieron hacer nada y falleció” , escribió Etchegoyen en su cuenta de X.

El humorista ya había sido internado en 2024 por una descompensación. "Me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando. Llegó un momento que no podía respirar ni caminar ”, señaló entonces.

Tenía 64 años. Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto y no pudieron hacer nada y falleció. #MitreLive https://t.co/0s9Eyvpe6X

En ese momento, tuvieron que operarlo para destaparle una arteria. Para entonces, ya tenía seis stents de intervenciones previas .

Si bien desde hace unos años se tuvo que reinventar lejos de las cámaras , su carisma había calado hondo en la gente, que con frecuencia le recordaba su cariño.

Quién era Juan Carlos Vélazques, el "Mini" de Duro de Domar

Oriundo de Paraguay, a los 14 años se mudó a la Argentina, donde en sus inicios sufrió de Bullying: "Se burlaban de mí en el colegio y eso me hacía mal. Pensaba que nada me salía bien. Me rechazaban. La chica que me gustaba no me correspondía y eso me lastimaba. Me sentía mal con mí mismo. Hasta que el Señor entró en mi vida y me sacó esa tristeza, esa amargura y ese complejo que tenía por la estatura. Dios llenó ese vacío”, comentó en una entrevista. A los 24 años, se hizo fiel asistente a la Iglesia Pentecostal de Béccar.

En cuanto a los medios, Velázquez saltó a la fama por interpretar a "El Mini" en Duro de Domar, ciclo conducido por Roberto Pettinato. Allí, interpretaba a distintos personajes ligados a la actualidad política y mediática, siempre irrumpiendo en el estudio con su frase característica: “Roberto estoy re caliente”.

Sin embargo, a pesar del fuerte reconocimiento del público y del éxito del personaje, el actor explicó que con el paso del tiempo su presencia en la pantalla se fue apagando por la escasez de propuestas laborales.

Como ocurrió con muchos artistas durante la pandemia, el ex “Mini” decidió salir a buscar alternativas lejos de los estudios de televisión. Así, comenzó a desempeñarse como vendedor y distribuidor de distintos artículos.

“Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados”, detalló en una entrevista realizada en 2021.

Además, en ese momento describió su vínculo con la gente y su situación laboral: “Todo el mundo me pregunta para cuando la tele, pero uno tiene que reinventarse para que no lo agarre la angustia y se deprima. Hay que salir a la calle y estar en contacto con la gente”.