Paramount desafía a Netflix y lanza una oferta por u$s108.400 millones para quedarse con Warner Bros

El gigante estadounidense de cine y televisión busca quitarle el negocio de las manos a la compañía pionera del streaming.

La puja por la compra de Warner Bros acapara la atención del mercado estadounidense. Reuters

El gigante estadounidense de cine y televisión Paramount desafía a Netflix con una impactante oferta pública de adquisición (OPA) de u$s108.400 millones para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros Discovery. Esta propuesta supera en u$s18.000 millones el reciente acuerdo con Netflix y abarca el total de la compañía, incluso el segmento de Global Networks.

La "oferta hostil" de Paramount supone u$s30 en efectivo por acción de Warner Bros Discovery, y supera los u$s27,75 ofrecidos en el acuerdo con Netflix, que salió victoriosa el viernes de una puja de varias semanas con Comcast y el propio Paramount, y que le valió un trato de capital por u$s72.000 millones para quedarse con los estudios de televisión, cine y streaming de Warner Bros Discovery.

La oferta en efectivo de Paramount incluye financiación de Affinity Partners, la firma de inversión dirigida por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, así como varios fondos de inversión gubernamentales de Medio Oriente, y cuenta con el respaldo de la familia Ellison, informó Reuters.

Larry Ellison, la segunda persona más rica del mundo, es el padre de David Ellison, actual CEO de Paramount, y mantiene estrechos vínculos con la Casa Blanca.

El estudio argumenta que su oferta por la totalidad de Warner Bros Discovery es superior a la de Netflix, puesto que proporciona a los accionistas con u$s18.000 millones de dólares adicionales en efectivo y un proceso más sencillo para obtener la aprobación regulatoria.

Paramount Donald Trump Asimismo, argumentó que la fusión Paramount-Warner Bros beneficiaría a la comunidad creativa, las salas de cine y los consumidores, quienes se beneficiarían de una mayor competencia. "Creemos que nuestra oferta fortalecerá Hollywood", remarcó Ellison, en un comunicado. En tanto, analistas señalaron que la oferta de Paramount conlleva su propio escrutinio antimonopolio, al ser la consolidación de dos importantes operadores de televisión. El mes pasado, senadores demócratas advirtieron que dicha transacción resultaría en que "una sola compañía controlaría casi todo lo que los estadounidenses ven en televisión". El estudio combinado también tendría una mayor cuota de mercado que The Walt Disney Company, el actual líder.