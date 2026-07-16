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16 de julio 2026 - 14:50

UnitedHealth superó las expectativas de Wall Street y sus acciones subieron más de 7%

El mayor asegurador privado de EEUU reportó ganancias de u$s6,38 por acción, muy por encima de los u$s4,90 esperados por los analistas. La reorganización del negocio y la inversión en inteligencia artificial explican parte de la mejora.

Resultados positivos: UnitedHealth superó expectativas y elevó su pronóstico de ganancias para el año.

Resultados positivos: UnitedHealth superó expectativas y elevó su pronóstico de ganancias para el año.

UnitedHealth Group superó ampliamente las expectativas de Wall Street en el segundo trimestre y elevó su previsión de ganancias para el año completo, en una señal de que su estrategia para contener el alza de los costos médicos empieza a dar resultados, aunque la compañía advierte que los desafíos del sector aún están lejos de resolverse.

El mayor proveedor privado de seguros médicos de Estados Unidos reportó ganancias ajustadas de u$s6,38 por acción, muy por encima de los u$s4,90 esperados por los analistas. Los ingresos alcanzaron u$s112.030 millones, superando también la previsión de u$s110.850 millones.

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UnitedHealth super&oacute; las expectativas de Wall Street.

UnitedHealth superó las expectativas de Wall Street.

Como consecuencia, las acciones de la compañía subían más de 7% en las operaciones del jueves.

El detalle del alza

La empresa mejoró su guía de ganancias para 2026 a un rango de entre u$s19,50 y u$s20,00 por acción, frente a la previsión anterior de más de u$s18,25, mientras mantiene su objetivo de ingresos superiores a u$s439.000 millones.

Entre los factores que explican la mejora, la empresa destacó la reorganización del negocio: cancelación de contratos menos rentables, reducción de afiliados en ciertos planes e inversión de 1.500 millones de dólares en herramientas de inteligencia artificial orientadas a ganar eficiencia operativa.

Según la compañía, la IA ya se utiliza para agilizar procesos administrativos, acelerar autorizaciones previas y detectar posibles fraudes o pagos indebidos. UnitedHealth aclaró que estas herramientas no intervienen en las decisiones sobre aprobación o rechazo de tratamientos médicos.

La empresa implement&oacute; IA y reorganizaci&oacute;n para mejorar eficiencia y contener costos.

La empresa implementó IA y reorganización para mejorar eficiencia y contener costos.

Pese a los sólidos resultados, UnitedHealth reconoció que los costos de atención médica se mantienen por encima de los niveles históricos, impulsados por el mayor uso de servicios sanitarios y el elevado precio de medicamentos especializados, incluidos los tratamientos basados en GLP-1.

Futuro inmediato

La compañía prevé perder alrededor de 500.000 afiliados en los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y 1,1 millones de beneficiarios de Medicare Advantage durante 2026, en parte porque el aumento de costos obliga a las aseguradoras a elevar primas y modificar beneficios.

Para millones de hispanos en EEUU que dependen de seguros privados o de Medicare Advantage, estas tendencias podrían traducirse en primas más altas y ajustes en la cobertura en los próximos años. Pese a las señales de recuperación, UnitedHealth reconoce que estabilizar los costos será un proceso gradual y que la transformación del sector de salud seguirá siendo uno de los principales desafíos de la industria.

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