DeepSeek acelera su expansión: prepara su salida a bolsa y busca una nueva ronda de inversión por u$s71.000 millones

La startup china de inteligencia artificial inició los preparativos para una oferta pública inicial (IPO) y negocia una nueva financiación que elevaría su valoración a unos u$s71.000 millones. La compañía apuesta por ampliar su infraestructura y desarrollar sus propios chips de IA.

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek comenzó a preparar su salida a bolsa y abrió conversaciones con potenciales inversores para una nueva ronda de financiación, en una estrategia que podría elevar su valoración hasta los u$s 71.000 millones .

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Según informó Bloomberg, la compañía con sede en Hangzhou trabaja junto a asesores financieros y contables para presentar la documentación de su oferta pública inicial (IPO) hacia finales de este año o principios de 2027, con el objetivo de debutar en los mercados durante el próximo año.

En paralelo, DeepSeek inició negociaciones preliminares para captar nuevos fondos , apenas semanas después de cerrar su primera ronda de inversión externa. De acuerdo con el Financial Times, la empresa aspira a una valoración previa a la inversión cercana a los u$s 71.000 millones , por encima de los aproximadamente u$s 50.000 millones alcanzados en la ronda anterior.

Aquella financiación contó con la participación de gigantes chinos como Tencent y el fabricante de baterías CATL , mientras que el fundador de la compañía, Liang Wenfeng , aportó alrededor de US$3.000 millones de capital propio.

El rápido regreso al mercado en busca de capital refleja las ambiciosas inversiones previstas por la empresa para los próximos años. Entre los principales proyectos figura la construcción de un centro de datos propio, la adquisición de mayor capacidad de procesamiento para inteligencia artificial y el desarrollo de un chip diseñado internamente, una iniciativa que busca reducir la dependencia de proveedores como NVIDIA y Huawei .

No obstante, tanto la fecha de la oferta pública como los detalles de la nueva ronda de financiación aún podrían modificarse en función de las condiciones del mercado y de la evolución del negocio.

El rápido regreso al mercado en busca de capital refleja las ambiciosas inversiones previstas Los Andes

La carrera por salir a bolsa

El avance de DeepSeek coincide con un creciente interés de las principales compañías de inteligencia artificial por acceder a los mercados bursátiles. En Estados Unidos, Anthropic y OpenAI presentaron de forma confidencial la documentación preliminar para una eventual salida a bolsa durante junio. Sin embargo, ambas compañías mantienen cautela respecto del calendario.

Anthropic señaló que cualquier IPO dependerá de las condiciones del mercado, mientras que la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, indicó recientemente que la empresa podría esperar hasta 2027, debido al elevado nivel de inversiones, los compromisos de infraestructura y las exigencias regulatorias que implica cotizar en bolsa.

La ofensiva de DeepSeek refuerza así la competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial, en un contexto donde las empresas buscan asegurar financiamiento para sostener el fuerte ritmo de inversión que demanda el desarrollo de modelos cada vez más avanzados.