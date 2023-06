Las criptomonedas no levantan cabeza y persiste el temor por los próximos pasos de la Fed

Las criptomonedas no despegan. Este jueves 1 de mayo, el Bitcoin continúa con pérdidas del 0,6% en las últimas 24hs, tras caer por debajo de los u$s27.000. Por su parte, Ethereum cede un 0,7% y trata de consolidar los u$s1.850. En el resto del mercado opera con caídas generalizadas de hasta 3%.

La presidenta de la Fed de Cleveland no fue la única en hablar. El gobernador Philip Jefferson ha indicado que una pausa no implica el fin de las subidas, mientras que el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, sí se ha mostrado a favor de dar un respiro al mercado. “Si vamos a entrar en un período en el que necesitamos hacer más ajustes, podemos hacerlo cada dos reuniones. No tenemos que hacerlo en todas las reuniones”, ha indicado Harker.