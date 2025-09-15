La Ciudad desalojó un exhotel tomado en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker narco







La Policía de la Ciudad y Fiscalía liberaron el exhotel “Sol y Luna” en Brasil al 1.300. “El orden y la propiedad privada no se negocian”, dijo Jorge Macri.

El ex hotel Sol y Luna de Constitución, fue clausurado luego de un mega operativo policial.

El Gobierno de la Ciudad recuperó esta mañana una propiedad tomada en el barrio de Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas. El desalojo del inmueble de la calle Brasil 1.363/65 estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal, tras denuncias por narcotráfico y prostitución. Lo ordenó la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce.

Allí funcionaba antiguamente el hotel “Sol y Luna” que estaba usurpado desde la pandemia. Trabajaron la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención, los cuales resolvieron clausurar el lugar.

Con este desalojo ya son 430 los operativos de recuperación de propiedades usurpadas hechos por la Ciudad en menos de dos años. Por ejemplo, la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio en San Telmo que estuvo tomado 12 años. Otro caso es el edificio “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3.400, intrusado desde los años ‘60.

foto 1 "Propiedad número 430 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio usurpado en Constitución donde los vecinos denunciaron que funcionaba un punto de venta de drogas" posteó el Jefe de Gobierno luego de recuperar el ex hotel "Sol y Luna"

Las declaraciones de Jorge Macri luego de recuperar el exhotel tomado en Constitución El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, declaró sobre el mega operativo en el exhotel "Sol y Luna": “El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian”. Por otro lado, se refirió al derecho a la propiedad: “Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias” remató en una de sus habituales manifestaciones coincidentes con el discurso del Gobierno Nacional. Además, el Jefe de Gobierno realizó un posteo en su cuenta de X con un video del operativo que cierra con la frase "El orden no se negocia".



Hoy recuperamos un edificio usurpado en Constitución donde los vecinos denunciaron que funcionaba un punto de venta de drogas.



En la Ciudad, el orden no se negocia. pic.twitter.com/zkk7mQZq14 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 15, 2025 El Gobierno de la Capita Federal, realizó 10 mega operativos en defensa de los comerciantes y contra los manteros de Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, y a la desarticulación de feriales ilegales de Retiro (calle Perette), y las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.