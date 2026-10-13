Las startups latinoamericanas captaron casi u$s5.000 millones de fondeo en 2025, el mayor monto en tres años

Impulsado por un mayor ticket promedio y el liderazgo de Brasil y México, el venture capital regional registró su mejor desempeño desde 2022. Sin embargo, el ecosistema aún enfrenta el desafío del "embudo" de financiamiento y la baja conversión a etapas avanzadas.

Las startups de América Latina captaron u$s4.696 millones en 2025, un 65% más que en 2024, de acuerdo con un informe. Este monto representa el mayor volumen de capital de riesgo destinado a las empresas emergentes de la región desde 2022.

El informe fue elaborado por la red de emprendedores Endeavor y la firma de capital privado Glisco Partners, y publicado por la agencia Bloomberg.

Las rondas de financiamiento se abultaron durante 2025, con un ticket promedio que trepó a u$s8,5 millones frente a los u$s6,6 millones del año anterior . En el mapa de inversiones, Brasil y México continúan marcando el pulso del ecosistema al acaparar el 81% de todo el capital captado en la región.

El sector tecnológico comienza a dejar atrás el "invierno de las startups", la etapa de contracción que se inició en 2022 luego del boom registrado en la pandemia. La suba global de tasas de interés volvió más caro el financiamiento, obligando a los inversores a volverse más cautos y exigir un camino claro hacia la rentabilidad antes que un crecimiento vertiginoso.

El volumen de capital creció a un ritmo más acelerado que la cantidad de rondas de inversión, las cuales se mantienen aún por debajo del pico alcanzado en 2022. Esta dinámica evidencia una mayor concentración de los recursos en compañías que ya acreditaron tracción de mercado, modelos de negocio sólidos y capacidad probada para escalar.

En la comparación internacional a cinco años, América Latina exhibe un repunte más modesto en capital de riesgo (1,2 veces respecto de 2020) frente a EEUU (2,8x) y Europa (2,2x). Para Alfredo Castellanos, Managing Partner de Glisco Partners, el desafío clave no radica en el flujo de inversión sino en la capacidad de consolidar empresas de gran escala: "La recuperación es real, aunque todavía es parcial".

Endeavor señala que la recuperación del ecosistema también depende de las salidas de estas empresas emergentes. Dichas salidas permiten a los fondos devolver capital a sus inversionistas y levantar nuevos vehículos de inversión. En 2025, se registraron 38 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), frente a las 55 de 2022. Así, el mercado se mantuvo prácticamente estancado en comparación con las 37 operaciones concretadas en 2024.

Liderazgo regional: Brasil y México concentraron el 81% del capital de riesgo invertido en América Latina.

¿Qué frena a las startups latinoamericanas?

El desafío central para América Latina va más allá de captar fondos: exige crear un entorno favorable para que las startups atraviesen con éxito cada etapa de financiamiento. La región ostenta talento e innovación, pero necesita consolidar mecanismos que conviertan ese potencial en compañías capaces de competir en las ligas globales.

"Latinoamérica sigue generando founders, innovación y compañías relevantes. El desafío ahora es transformar esta actividad en escala y la escala en salidas: que más empresas avancen de la etapa Seed a Series A y B, alcancen la fase de Growth y generen los retornos que vuelvan a alimentar el ciclo de inversión", comentó Vincent Speranza, Managing Partner de Endeavor México.

Entre 2015 y 2020, entre el 27% y el 34% de las startups que recibieron financiamiento semilla lograron avanzar hacia una Serie A en un lapso de cinco a seis años. Sin embargo, esta dinámica cambió radicalmente a partir de 2022: apenas el 5% de las empresas emergentes constituidas ese año alcanzó dicha etapa al cumplir su cuarto año de operaciones.

El embudo de financiamiento para las startups se volvió drásticamente más estrecho. Si entre 2015 y 2020 hasta un 34% de las empresas con capital semilla lograba saltar a una Serie A en un plazo de cinco a seis años, a partir de 2022 el escenario mutó: de las firmas emergentes nacidas ese año, solo el 5% consiguió acceder a esa etapa de institucionalización al cumplir cuatro años.

El capital se vuelve más selectivo

El capital se vuelve cada vez más exclusivo a medida que las empresas crecen. Según Endeavor, el ecosistema padece un efecto "embudo": aunque hay gran efervescencia en la fase inicial, son muy pocas las firmas que consiguen dar el salto a las Series A y B para transformarse en referentes de mercado. Un dato lo evidencia de forma contundente: en 2025, el 56% de los acuerdos correspondió a etapas semilla, pero estas apenas captaron el 7% de los fondos totales.

En el primer semestre de 2026, las rondas de Serie B captaron el 13% de los recursos, mientras que las de Serie C y posteriores concentraron el 60%. Asimismo, el origen del dinero varía en función de la etapa de maduración de las empresas: los inversores de América Latina aportaron el 56% del capital destinado a las startups en fase semilla.

Las inversiones en startup de IA

La inteligencia artificial emerge como la gran excepción en un mercado que se contrae. De acuerdo con los autores del informe, mientras la inversión general cayó un 25% entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, los fondos dirigidos a startups que desarrollan o aplican IA se dispararon de u$s165 millones a u$s327 millones. De este modo, la cuota de la IA sobre el total financiado casi se triplicó, pasando del 7% al 19%.

Pese al auge tecnológico, las startups puramente enfocadas en inteligencia artificial todavía captan una porción marginal del financiamiento.

Pese al auge tecnológico, las startups puramente enfocadas en inteligencia artificial todavía captan una porción marginal del financiamiento. El informe identificó apenas ocho firmas nativas de IA que sumaron u$s13,3 millones en total. Ninguna logró acceder a fondos de growth equity y el 88% del capital dependió de fondos locales, reflejando un ecosistema en fase emergente que solo representa el 1% de la inversión regional.