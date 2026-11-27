La empresa de Warren Buffett no reparte dividendos entre sus accionistas, pero sí obtiene ingresos por los pagos que recibe de las acciones en las que invierte.

La empresa de Warren Buffett no reparte dividendos entre sus accionistas, pero sí obtiene ingresos por los pagos que recibe de las acciones en las que invierte.

La estrategia de inversión de Warren Buffett sigue demostrando el potencial de los dividendos como fuente de ingresos para los grandes inversores. A través de Berkshire Hathaway, el empresario construyó una cartera de participaciones en acciones que distribuyen parte de sus ganancias entre los accionistas y que, en varios casos, aumentan sus pagos año tras año.

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Aunque Berkshire Hathaway no reparte dividendos entre sus propios accionistas, sí obtiene importantes ingresos por los pagos que recibe de las empresas en las que invierte.

La política de Buffett consiste en conservar el capital dentro del conglomerado para reinvertirlo en nuevos negocios, realizar adquisiciones o recomprar acciones cuando considera que existe una oportunidad atractiva.

De acuerdo con las estimaciones de Insider Monkey, Berkshire Hathaway podría recibir aproximadamente u$s3.130 millones en dividendos durante 2027 solamente de cinco de sus principales participaciones:

1. Coca-Cola (KO): u$s848 millones. Es la principal fuente de dividendos de esta selección. Berkshire conserva 400 millones de acciones, adquiridas por un costo aproximado de u$s1.300 millones. La compañía elevó su dividendo trimestral de u$s0,51 a u$s0,53 en 2026 y acumula 64 años consecutivos de incrementos. Actualmente, los pagos anuales representan alrededor del 65% del desembolso original de Buffett.

La empresa de Warren Buffett no reparte dividendos entre sus accionistas, pero sí obtiene ingresos por los pagos que recibe de las acciones en las que invierte.

2. Chevron (CVX): u$s600,8 millones. Berkshire posee aproximadamente 84,4 millones de acciones. La petrolera aumentó su dividendo trimestral un 4,1% en 2026, hasta u$s1,78 por acción, equivalente a u$s7,12 anuales. Además, lleva 39 años consecutivos incrementando sus distribuciones.

3. Bank of America (BAC): u$s583,5 millones. La participación actual ronda los 455,9 millones de acciones. Aunque Berkshire viene reduciendo su exposición desde 2024, el banco elevó su dividendo trimestral un 14% en julio de 2026, hasta u$s0,32. La proyección supone que el conglomerado mantiene su posición actual.

4. American Express (AXP): u$s576,12 millones. Berkshire posee unos 151,6 millones de acciones, adquiridas originalmente por aproximadamente u$s1.300 millones. En marzo de 2026, la compañía incrementó su dividendo trimestral un 16%, hasta u$s0,95. También se beneficia de las recompras de acciones, que aumentan proporcionalmente la participación de los accionistas que mantienen sus títulos.

5. Kraft Heinz (KHC): u$s521,02 millones. Berkshire conserva aproximadamente 325,6 millones de acciones, equivalentes al 27% de la compañía. Aunque fue una inversión cuestionada por Buffett debido a la caída de su cotización, continúa generando ingresos importantes. Su dividendo trimestral es de u$s0,40 por acción.