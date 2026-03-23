Los ADRs suben con fuerza y los bonos operan mixtos tras la posible distensión en Medio Oriente

El mercado local se mueve con un bajo volumen debido a que por el día no laboral hay operatoria de negociación, pero sin liquidación. En el exterior, las últimas novedades de Medio Oriente impulsan a los activos argentinos.

Los títulos en dólares anotan mayoría de subas en la bolsa porteña.

Los ADRs argentinos operan con mayoría de subas en Nueva York , mientras que la bolsa porteña opera a media maquina durante la jornada no laboral de este lunes. Por su parte, los bonos en dólares no muestran una tendencia clara. En ese contexto, el riesgo país descendió levemente, pero se mantiene por encima de los 600 puntos básicos .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

" Hoy el mercado abre, aunque sin liquidación por el cierre de bancos , y mañana directamente no habrá actividad por el feriado local", explicaron los analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI) . De todas formas, agregaron que "al igual que en las últimas semanas, el 'driver' principal va a seguir siendo el frente internacional".

Y agregaron que " la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del crudo van a marcar el tono de la semana, en un escenario donde cualquier novedad puede seguir generando volatilidad".

"Señales de una posible distensión del conflicto en Medio Oriente dispara una fuerte suba en Wall Street , en simultáneo a un importante retroceso del petróleo por debajo de los u$s100, lo cual favorece rápidamente a una positiva reacción en los ADRs y los bonos en dólares", argumentó el economista Gustavo Ber .

El vaiven del petróleo sigue dictando el rumbo de los mercados internacionales.

Los títulos en dólares anotan mayoría de subas en la bolsa porteña, que son encabezadas por el AL41 (+2%); el GD2035 (+1,9%) y el GD462029 (+1,9%). En EEUU , en cambio, los títulos soberanos operan con una tendencia mixta, destándose la suba del AL30 (1,17%) y la baja del GE46 (-1,74%).

Así, el riesgo país se mantuvo estable por encima de los 600 puntos básicos, con un ligero descenso respecto a la rueda previa. La estabilidad de los títulos responden a que las compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA) están siendo bien recibidas por parte de los operadores.

Acciones argentinas en Wall Street y S&P Merval

Las acciones argentinas, por su parte, anotan subas generalizadas en Wall Street. "Los principales ADRs registran una importante mejora promedio del 2%, con los papeles bancarios liderando el repunte tras el fuerte castigo acumulado, mientras que a las energéticas les toca el turno de un oportuno respiro acompañando la retracción del petróleo", comentó Ber.

Las principales subas del día son lideradas por Grupo Supervielle, que se dispara un 7,9%. Le siguieron BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia, con subas de 6,5% y 5,5%, respectivamente.

A nivel local, el S&P Merval sube 1,5% hasta los 2.766.066,89, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 1,7% a los 1.889,02 puntos.

Las acciones locales cotizan con subas generalizadas, lideradas por Grupo Supervielle (-7,3%) y BBVA Argentina (-6,3%). A contramano, YPF baja 2,1% y se ubicó a la cabeza de los retrocesos.