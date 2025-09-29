Los ADRs y los bonos cayeron por tercera rueda seguida y el riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos

Luego de la nueva normativa para arbitrar los dólares financieros y el oficial, el foco del mercado se encuentra en la acumulación de reservas.

Los ADRs y los bonos soberanos cayeron por tercera jornada consecutiva este lunes y el riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos , tras la reciente restricción al arbitraje del dólar oficial y los financieros . El mercado mantuvo la atención en la compra de divisas por parte del Tesoro .

Entre los ADRs , Central Puerto lidera las bajas (-4,6%), seguida por YPF (-2,7%); Edenor (-2,6%); Pampa Energía (-2,4%); y Transportadora de Gas del Sur , con un -1,5%. A su vez, el S&P Merval subió 0,1% a 1.793.184,57 puntos, pero su contraparte en dólares retrocedió 1,6% a 1.198,60 puntos. El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 1,8% a $1.496,06.

Las acciones en la bolsa local cerraron con mayoría de subas, lideradas por Aluar (+4,1%), Ternium (+3,2%), Cresud (+2,8%). Por otro lado, Transportadora de Gas del Norte cayó 2% y Central Puerto lo hizo 2,9%.

El pasado viernes, el Banco Central (BCRA) restableció la restricción cruzada para individuos, y bloqueó por 90 días el acceso al MEP/CCL al utilizar el mercado oficial de cambios . Así, quien compre dólares en el mercado oficial deberá esperar al menos 90 días antes de poder adquirir activos negociables en dólares en los mercados locales.

Desde Max Capital remarcaron que, hasta ahora, los individuos podían arbitrar entre ambos mercados comprando dólares al tipo de cambio oficial, vendiéndolos en dólares financieros a través de un bono y usando luego esos pesos para volver al mercado oficial, en un ciclo que les permitía aprovechar la diferencia cambiaria y reducir la brecha .

Al respecto, el director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, aseguró Ámbito que en el mercado persiste la volatilidad a partir del "modo preelectoral" y a medida que se conoce a ciencia cierta de qué se trata la ayuda para la Argentina anunciada por parte del Tesoro estadounidense.

En cuanto a la restricción a los dólares financieros, señaló que con ella, evidentemente, el Gobierno quiere comprar dólares baratos al tipo de cambio oficial y "no quiere que se los saque la gente haciendo arbitrajes". "En ese contexto, parece lógica la medida", deslizó el experto en vista de la coyuntura y las restricciones ya existentes.

Bonos y riesgo país

En tanto, los bonos soberanos en dólares perdieron hasta 3,4% de la mano del Global 2035, seguido por Bonar 2038 (-3,1%), el Bonar 2041 (-2,9%) y el Bonar 2030 (-2,7%). A contramano, el Global 2046 ganó 3,4%.

El Sales Trader de Becerra Bursátil, Leonardo Svirky, indicó que tras la recuperación fuerte que tuvieron la semana pasada, el mercado se encuentra "bastante pesado", y entiende que "las brechas algo más abiertas están haciendo algo de ruido" en las cotizaciones.

Por su parte, Di Giorno expresó que "lo que va a primar para ver el precio de los bonos es saber cuánto está comprando de reservas el Tesoro", ya que si este hiciera compras "muy fuertes de reservas de dólares", a priori, el mercado se calmaría.

Asimismo, fuentes del mercado destacaron que la incertidumbre electoral pesó en la caída de los títulos argentinos y que existe pesimismo sobre los activos locales "pese a las seguridades" que el Gobierno intenta mostrar en los últimos días.

Este lunes, la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer un desplome de 8,2% en su Indicador de Confianza en el Gobierno con respecto a agosto, el cual mide el desempeño de la administración de Javier Milei. Contra el año pasado, el retroceso es de 10%.

La última estimación del riesgo país arroja un valor de 1.124 puntos básicos (pb). El economista Gustavo Ber afirmó que el indicador económico ya se ubica en ese nivel "a la espera de posibles operaciones financieras que pudieran contribuir a despejar próximos vencimientos y así reducir el riesgo país a niveles de rollover".

La pasada semana, los bonos soberanos en dólares presentaron avances generalizados en precios. Aquellos bajo legislación extranjera subieron +18,6% en promedio, mientras que los títulos bajo ley local marcaron un alza aún mayor, del +22,2%, destacó Puente.