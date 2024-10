Los bonos argentinos marcan leve baja tras el rally alcista y el riesgo país ronda los 900 puntos

"Los bonos argentinos ceden leve este miércoles y esto es lógico que suceda tras una tendencia alcista muy marcada que vimos en la última semana. Además, vimos que se dio un punto de inflexión con la caída del riesgo país por debajo de los 900 puntos. Me parece que no es una tendencia para asustarse, quien considera que se trata de una oscilación normal del mercado", dice a Ámbito Leonardo Svirsky , analista financiero.

Al respecto, Svirsky dice que "el Gobierno ya había anticipado que no iba a financiar toda la deuda, sino que iba a empezar a corregir esa variable". En ese sentido, no lo ve como un hecho preocupante, pero sí advierte que hay que ver a dónde van a ir ahora esos pesos. No descarta que puedan dirigirse hacia letras.

Habrá que ver cómo evoluciona la dinámica en los próximos días y qué sendero toma el riesgo país hacia adelante para determinar realmente qué incidencia tiene la baja inicial de la jornada en los bonos.

Noticia en desarrollo.-