Fondos de la región refuerzan su apuesta por Argentina y ven potencial en bonos y acciones para 2026 Por Jorge Herrera + Seguir en









El último sondeo del BofA confirmó la visión positiva sobre las perspectivas de los bonos y acciones argentinas. También son muy optimistas con relación al mercado brasileño. La mayoría de los fondos reconoce tener más dinero en efectivo del deseable históricamente.

Los activos argentinos se destacan por albergar las mejores expectativas para el resto del 2026. Depositphotos

Si uno se guiara por el sentimiento que manifiesta gran parte de los gestores de fondos de inversión que invierten en Latinoamérica no cabe duda que los activos argentinos se destacan por albergar las mejores expectativas para el resto del 2026. Por lo menos así lo refleja el último sondeo del Bank of América (BofA) donde casi el 40% espera una mejora sustantiva de los activos financieros argentinos.

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La encuesta mensual del BofA, en esta oportunidad entre 30 gestores de carteras latinoamericanas que administran más de 70.000 millones de dólares, arrojó que el optimismo se mantiene en líneas generales, aunque los fondos reconocen tener un alto nivel de dinero en efectivo por encima del promedio histórico. Cabe señalar que el mercado de referencia a nivel regional son Brasil y México, por capitalización y liquidez. Al respecto, el 73% de los encuestados es optimista con el mercado brasileño por encima del mexicano.

Otro rasgo distinto del sondeo es que los inversores se volcaron hacia las materias primas y las empresas exportadoras. En tal sentido, el sector de servicios públicos es el que presenta mayor sobre-ponderación, seguido por el de materiales mientras que el sector de consumo discrecional es el que presenta menor sobre-ponderación.

¿Qué más dice la encuesta del BofA, que obviamente hace foco en el mercado brasileño? Muestra que el sentimiento de los inversores en Brasil se mantuvo resistente durante el aumento del riesgo geopolítico, aunque el posicionamiento se volvió más cauteloso con el aumento de los niveles de efectivo. El 73% del panel espera que el índice Ibovespa supere los 190.000 puntos para finales de 2026 mientras que el 43% lo ve por encima de los 200.000 puntos.

A medida que aumentaron las preocupaciones sobre la estanflación a nivel mundial, los inversores seleccionaron tasas más altas en EEUU como el mayor riesgo de cola para la región cuando en el sondeo anterior era un dólar más fuerte. Las expectativas de ganancias se deterioraron: solo el 13% espera revisiones al alza este año, frente al 35% del mes pasado.

Los niveles de efectivo aumentaron al 7,4% desde el 7% en marzo, por encima del promedio histórico del 5,4%. La asunción de riesgos disminuyó y los niveles de protección aumentaron y ambos se encuentran ahora cerca de los históricos. En términos de estrategias preferidas, los inversores rotaron hacia materias primas/exportadores.

No hay consenso sobre la tasa de interés en Brasil (Selic) para el final del año: el 80% de los participantes cree que los riesgos geopolíticos podrían ralentizar el ritmo del ciclo de flexibilización monetaria del BACEN, además prevén que seguirá flexibilizando su política monetaria en 25 puntos básicos en cada reunión, alcanzando el 13,25% a finales de 2026.

Los inversores encuestados esperan que Brasil supere a México en los próximos 6 meses. La mayoría de los inversores tienen una visión positiva sobre los precios de los activos en Argentina. El principal riesgo para los países andinos ahora son los precios del petróleo, en lugar del cobre.

El porcentaje de inversores que planean aumentar su asignación de renta variable en los próximos 6 meses está por debajo del promedio histórico.

Los participantes en la encuesta tienen más probabilidades de estar por debajo (sub-ponderados) que de estar por encima (sobre-ponderados) en los sectores de consumo discrecional, servicios de comunicación y consumo de productos básicos.

Con respecto a las expectativas para la divisa estadounidense en 2026, la mayoría de los participantes esperan un dólar más débil.

En el caso de Brasil, los inversores creen que el factor más importante que impulsará la rentabilidad de las acciones brasileñas durante los próximos seis meses serán las condiciones globales. Es más, sobre el reciente repunte bursátil, los inversores lo atribuyen a factores externos, y creen que las condiciones globales son los motores del buen desempeño.

Sobre las previsiones que tiene para el crecimiento del PIB real de Brasil en 2026, la mayoría prevé un crecimiento de entre el 1% y el 2%.

En cuanto al tipo de cambio en Brasil, la encuesta arrojó que las proyecciones apuntan a un nivel en torno de los 4,81 a 5,10 reales por dólares a finales de 2026.

Con respecto a quién tendrá mejor desempeño en los próximos 6 meses, entre Brasil y México, para el 80% de los inversores encuestados Brasil podría superar a México. En tal sentido, no hay consenso sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio con EEUU, en cuanto a si afectará las perspectivas de inversión de México a corto plazo. La mayoría prevé un crecimiento del PIB de México entre el 1% y el 2% en 2026.

En cuanto a los países andinos, tampoco existe consenso sobre qué países tendrán un mejor desempeño en los próximos 6 meses.

Al ser consultados sobre el porcentaje neto que afirma tener sobre-ponderación en dinero en efectivo, un 20% contestó afirmativamente. Por otro lado, el porcentaje neto que afirma tener un riesgo superior al normal en su cartera fue de -17%. El número de inversores que toman medidas de protección contra una fuerte caída en los mercados de valores en los próximos tres meses está por encima de su promedio histórico.

Para el 64% de los inversores las condiciones de liquidez y tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años son buenas y muy buenas.

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