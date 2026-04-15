Deuda: Luis Caputo sale a renovar $8,3 billones y vuelve a medir el apetito por los Bonares en dólares

Economía sale con un menu amplio de opciones, aunque los tramos largos son los que están mostrando rendimientos positivos. Se espera buen resultado para el canje que incluye el llamado.

El Tesoro anunció las condiciones de la nueva licitación , que se realizará este miércoles para intentar refinanciar vencimientos por un total de $8,3 billones , casi todo concentrado en el vencimiento de una Lecap (S17A6) . Una de las claves del llamado será ver el costo que tendrá que pagar el Tesoro para llegar a un rollover del 100%.

El Bonar 2028, en el llamado anterior, logró captar u$s150 millones, pero a tasas cercanas al 9% anual. La versión que vence en octubre de 2027 pagó algo cercano al 5,8%.

Al respecto, según destaca Adcap Grupo Financiero , actualmente el Tesoro " mantiene depósitos en el Banco Central por $6,1 billones, mientras que las tasas a un día se ubican estables en torno al 20% ".

Además, señala que " en la rueda repo de A3 se vienen absorbiendo pesos por montos cercanos a $3 billones en los últimos días " y, por eso, la sociedad de bolsa espera que " el rollover, al igual que en las licitaciones anteriores, vuelva a ubicarse por encima del 100% ".

"El menú ofrecido es muy similar al de la licitación pasada: incluye una Lecap a 120 días y bonos CER, TAMAR y dollar-linked largos", señala el reporte.

En la licitación anterior, los bonos CER y los TAMAR explicaron el 70% del total adjudicado, por lo que se espera que en esta oportunidad vuelva a verse demanda firme por instrumentos con cobertura y de mayor duration.

Por otro lado, Adcap sostiene que hay espacio para que "el Tesoro nuevamente convalide concesiones frente al mercado secundario, tanto en CER como en TAMAR, para sostener el incentivo a extender duration".

"Además, también se ofrece un canje de bonos CER y TAMAR por instrumentos del mismo ajuste, pero más largos, en los que esperamos que haya buena adhesión", señala el informe.

La demora en la caída de los índices de inflación hacia un terreno que se pueda considerar como normal provocó una mayor demanda de bonos CER, aunque los rendimientos de este tipo de instrumentos se tornan positivos en el largo plazo.

Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones, señaló que, como era de suponer, "el Tesoro envió una canasta de instrumentos adaptada a los tiempos que corren".

"En un contexto de tasas reales negativas, el Tesoro sigue intentando estirar la duration de sus vencimientos; para ello, los bonos ajustados por CER tendrán vencimientos en 2028 y 2029", explicó Ruggieri.

Si bien en el último llamado de marzo el rollover fue del 138,4%, un reporte reciente de la consultora 1816 advierte que, en rigor, podría haber sido del 114%, porque en jornadas previas hubo un inversor que desarmó posiciones en un bono en el mercado secundario, que luego recompró en el mercado primario, lo que habría sido señal de una operación del propio Gobierno. El efecto sobre la liquidez habría sido neutro.

Los bonos que se licitan son:

LECAP Y BONCAP

14/08/26 (S18G6) - nueva

LECER Y BONCER

29/09/28 (TZXS8)

28/03/29 (TZXM9)

TAMAR

26/02/27 (TMF27)

31/08/27 (TMG27)

Dólar Linked

30/06/28 (TZV28)

Hard dólar

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

En el caso del canje, las opciones son: