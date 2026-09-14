Bonos CER: qué hacer con la deuda indexada tras la desaceleración de la inflación

En mayo, los bonos y letras CER lideraban la operatoria diaria, con un promedio de $333.000 millones, por la resistencia de la inflación.

En mayo los bonos y letras CER lideraban la operatoria diaria, con un promedio de $333.000 millones, por la resistencia de la inflación.

La desaceleración de la inflación comenzó a modificar las preferencias de los inversores en el mercado de deuda en pesos. Los bonos y letras ajustables por CER , que durante los primeros meses del año habían funcionado como una de las principales coberturas frente a la suba de precios, perdieron protagonismo a medida que los datos de inflación se alinearon con las expectativas.

El cambio se refleja en los volúmenes operados. De acuerdo a Lorenzo Delhon , portfolio manager en Mills Capital Asset Management, en mayo los instrumentos CER lideraban la operatoria diaria, con un promedio de $333.000 millones , debido a que eran la cobertura que el mercado priorizaba. No obstante, en agosto, ese volumen cayó hasta $121.000 millones diarios, una contracción del 64%.

"En paralelo, la deuda ligada al dólar más que duplicó su volumen hasta $321.000 millones diarios operados en agosto", detalló el especialista.

La curva CER también muestra este cambio de expectativas. La Lecer con vencimiento en septiembre ofrece actualmente un rendimiento CER negativo , una señal de que el mercado prácticamente no demanda protección contra una aceleración inflacionaria inmediata.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se amplía el horizonte . Mientras los instrumentos de corto plazo muestran rendimientos reales bajos o negativos, las tasas llegan hasta CER +9% en marzo de 2028 y CER +10% en 2029.

"Esos casi diez puntos por encima de la inflación reflejan la compensación que el mercado exige por la incertidumbre cambiaria y política en horizontes más largos", indicó Delhon.

En mayo los bonos y letras CER lideraban la operatoria diaria, con un promedio de $333.000 millones, por la resistencia de la inflación.

El comportamiento de los precios tiene una explicación. El IPC núcleo fue de 1,8%, el nivel más bajo del año, mientras que el REM proyecta una convergencia hacia una inflación mensual de 1,5% para fin de año.

Qué prefieren los inversores

Frente a este escenario, algunas estrategias comenzaron a inclinarse nuevamente por la deuda a tasa fija. Thiago Marino, analista de Renta Fija en IOL señaló que venía sobreponderando los instrumentos ajustables por inflación cuando el mercado esperaba una inflación inferior a su escenario base.

Pero el reciente reacomodamiento de las expectativas modificó la relación entre ambas curvas. "Observamos un panorama extremadamente ajustado entre los rendimientos de la curva a tasa fija y la de ajustables por CER", explicó, al considerar que los breakevens actuales dejan poco valor relativo en uno u otro segmento.

Por ese motivo, para la próxima etapa el ejecutivo priorizó la Lecap S30N6, con una tasa nominal anual cercana al 25,5% y un plazo remanente inferior a tres meses.

Federico Filippini, economista en Adcap Grupo Financiero, también observa una mejora en el atractivo de los bonos a tasa fija. "El dato de inflación de agosto mejora la relación riesgo-retorno de algunos bonos a tasa fija en el corto plazo, particularmente si el mercado comienza a incorporar cada vez más un régimen de inflación inferior al 2%", relató.

Además, las expectativas de un peso más estable podrían abrir una oportunidad para extender duración en las carteras en pesos. De cara a la próxima licitación, el especialista también identifica valor potencial en las Lecaps para capturar rendimiento.