Quién es Jerome Powell, el titular de la Fed que se ganó el odio de Donald Trump

El presidente de la Reserva Federal enfrenta una inédita investigación penal tras recibir citaciones del Departamento de Justicia. Denunció “intimidación política” como un intento de influir en las decisiones de política monetaria, en medio de un tenso vínculo con el presidente republicano.

Jerome Hayden Powell es una de las figuras más influyentes de la economía global. Desde febrero de 2018 preside la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) , el banco central más poderoso del mundo, con un mandato que atravesó administraciones de distinto signo político, crisis financieras, una pandemia y el ciclo inflacionario más intenso en cuatro décadas. Hoy es el blanco de críticas despiadadas y accciones del presidente Donald Trump , quien busca sacarlo de su silla, un puesto clave para las ambiciones del plan económico del republicano.

Mientras el mundo observa cada movimiento de la Fed, Jerome Powell quedó bajo investigación penal en Washington, un hecho sin precedentes recientes que expone la fragilidad de la independencia monetaria en la principal potencia económica del planeta.

Nacido en Washington D.C. el 4 de febrero de 1953, Powell fue designado inicialmente por el republicano Donald Trump y luego ratificado para un segundo mandato en mayo de 2022 por el demócrata Joe Biden, un hecho poco habitual que reflejó el consenso bipartidista en torno a su conducción y su perfil institucional.

A diferencia de muchos de sus antecesores, Powell no es economista de formación sino abogado. Se graduó en Derecho en la Universidad de Georgetown en 1979, donde fue editor en jefe del Georgetown Law Journal. Su carrera profesional combinó el sector público con el financiero, una trayectoria que moldeó su visión pragmática sobre los mercados.

Entre 1989 y 1993 se desempeñó como secretario adjunto y subsecretario del Departamento del Tesoro durante la presidencia de George H. W. Bush, con responsabilidad directa sobre la política bancaria y el mercado de deuda del Tesoro estadounidense. Antes y después de su paso por el Gobierno, trabajó como abogado y banquero de inversiones en Nueva York, y entre 1997 y 2005 fue socio del fondo de inversión The Carlyle Group.

El camino hacia la Fed

En mayo de 2012, a propuesta del entonces presidente Barack Obama, Powell ingresó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, un cargo con mandato hasta el 31 de enero de 2028. Antes de asumir, fue académico visitante en el Bipartisan Policy Center, donde se especializó en temas fiscales federales y estatales.

Ya como presidente de la Fed, Powell también encabeza el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo que define la política monetaria de Estados Unidos, incluyendo las tasas de interés y los programas de liquidez.

El desafío de la inflación y la credibilidad

El período más exigente de su gestión comenzó tras la pandemia de Covid-19, cuando la economía estadounidense enfrentó una aceleración inflacionaria inédita desde los años 80. Bajo su liderazgo, la Fed implementó una agresiva suba de tasas de interés a partir de 2022 con el objetivo de contener los precios, aun a costa de desacelerar el crecimiento y tensionar los mercados financieros.

Powell defendió reiteradamente la independencia del banco central frente a las presiones políticas y sostuvo que “restaurar la estabilidad de precios es una condición indispensable para un crecimiento económico sostenido”. Su enfoque buscó equilibrar el combate contra la inflación con la preservación del empleo, en lo que definió como un intento de lograr un “aterrizaje suave” de la economía.

Un actor clave del escenario global

Las decisiones de Powell no solo impactan en Estados Unidos, sino que condicionan los flujos de capital, las monedas y el financiamiento de los países emergentes. Por eso, cada discurso suyo es seguido con atención por gobiernos, inversores y bancos centrales de todo el mundo.

Con un mandato vigente hasta 2026 como presidente de la Fed y hasta 2028 como gobernador, Jerome Powell se mantiene como una figura central del tablero económico internacional, al frente de una institución clave en un contexto global marcado por la volatilidad, la inflación persistente y los desafíos del crecimiento.