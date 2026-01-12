Expresidentes de la Fed denunciaron que Donald Trump busca "socavar la independencia" del banco central + Seguir en









Figuras con experiencia en áreas económicas del sector público de EEUU cuestionaron con dureza la investigación del presidente republicano contra Jerome Powell.

Expresidentes de la Fed apoyaron al actual mandatario, Jerome Powell, ante los ataques del presidente Donald Trump.

Expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos cuestionaron la investigación contra el actual mandatario de la Fed, Jerome Powell, y aseguraron que se trata de un accionar que pone en riesgo la independencia del banco central norteamericano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia", señaló el texto que firmaron Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y otros ex altos funcionarios.

Las tasas, el trasfondo de la disputa entre Donald Trump y Jerome Powell Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del presidente republicano de EEUU, Donald Trump. La citación está relacionada con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí. "La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente Trump", dijo Powell en el comunicado.

Desde la Casa Blanca presionan para que el banco central siga recortando las tasas, pero en la autoridad monetaria hay una importante división al respecto ya que la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

En ese marco, los mercados globales abrieron la semana en "rojo", aunque luego los índices de Wall Street repuntaron. En paralelo, el oro se consolida como principal refugio, ante la combinación de riesgo político, debilitamiento del dólar y dudas sobre el rumbo de la política monetaria.