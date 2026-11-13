Los inversores minoristas apuestan fuerte por Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang + Agregar ámbito en









Se trató del mayor volumen de compras netas en una apertura de mercado en la historia de esa acción papel, más de 40 veces el promedio habitual, lo que permitió recortar fuertamente las pérdidas.

El apetito minorista permitió moderar las pérdidas en la rueda de ayer. Nvidia

Los inversores particulares se aferran a la expectativa de una recuperación de Nvidia y realizan compras agresivas tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang. En los primeros 30 minutos de la rueda del jueves en Wall Street, adquirieron acciones de la compañía por un valor neto de u$s111 millones, la mayor media hora de negociación en una apertura de mercado para este papel,

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Según datos históricos de Vanda Research citados por Bloomberg, la cifra equivale es 40 veces mayor al volumen habitual en el inicio de una sesión. Nvidia representó, además, el 61% de todas las compras netas de inversores particulares en acciones y fondos cotizados estadounidenses durante la semana, hasta el miércoles.

La salida de Huang de la compañía con mayor capitalización bursatil del mundo no desanimó a los minoristas, que lo consideraron una oportunidad de compra. Xataka Una oportunidad de compra en medio de la tormenta Los datos reflejan el entusiasmo con el que los inversores minoristas aprovecharon lo que consideran una oportunidad de compra tras la caída de la compañía, situada en el centro del auge de la inteligencia artificial, luego de la renuncia de Huang en medio de sus escándalos personales.

Las acciones de Nvidia llegaron a caer más de un 14% durante la rueda del jueves, aunque el fuerte interés de los compradores minoristas hizo que esas pérdidas se moderaran, a medida que los inversores volvieron a centrar su atención en la demanda de largo plazo asociada a esta tecnología, cerrando con una baja del 4,3%.

"En lo que respecta a los inversores minoristas, no hay ningún tipo de resentimiento hacia Nvidia, a pesar de que su querido Jensen haya dimitido", escribió el analista de Vanda, Viraj Patel, en una nota citada por Bloomberg. Hoy sus acciones avanzan un 1,7% en el premarket.

El apetito también llegó a los fondos apalancados Las compras en la caída se extendieron también a los fondos apalancados que replican a Nvidia, que registraron su quinta mayor entrada de capital en tres días de toda su historia, según Patel. "Por el contrario, los fondos inversos de Nvidia no registraron compras netas, aunque sí un volumen de negociación muy elevado, lo que nos indica que se trata, en gran medida, de un flujo unidireccional por parte de los inversores minoristas", afirmó el analista.