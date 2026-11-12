Crece el escándalo en Nvidia: Jensen Huang habría tenido una tercera relación extramatrimonial + Agregar ámbito en









Se reveló un nuevo vínculo del empresario, en medio de la crisis que terminó con su salida de la compañía. Las conexiones de una de sus parejas con empresas chinas también quedaron bajo investigación.

Crece el escándalo en Nvidia: Jensen Huang habría tenido otra relación con una empleada.

La salida de Jensen Huang de Nvidia continúa sumando revelaciones sobre su vida personal. Según se supo este jueves, el empresario habría mantenido una relación íntima con una segunda empleada de la compañía, cuya identidad no trascendió. La información se conoce después de que salieran a la luz otros vínculos extramatrimoniales del ejecutivo, en medio de una crisis que puso fin a más de tres décadas al frente de la empresa que cofundó en 1993.

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Huang, de 63 años, quedó bajo presión desde el pasado domingo, cuando admitió haber mantenido una relación sentimental con Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. La situación se agravó el miércoles, cuando The New York Times reveló otro vínculo extramatrimonial con una trabajadora de Nvidia. Un día después, se conoció una nueva relación con otra empleada de la compañía.

Entre las informaciones sobre la vida personal del empresario también figura su relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector sanitario. Las revelaciones profundizaron una crisis que terminó con la salida del único consejero delegado que tuvo la compañía durante sus tres décadas de historia.

Se reveló un nuevo vínculo del empresario, en medio de la crisis que terminó con su salida de la compañía. Las conexiones de una de sus parejas con empresas chinas también quedaron bajo investigación. Bloomberg La relación con Alice Huang también generó interrogantes por sus conexiones empresariales. Megaspeed, uno de los principales clientes de Nvidia en el sudeste asiático, está bajo investigación en EEUU por el posible contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China. Además, el Departamento de Justicia investiga si empresas vinculadas a Alice participaron en operaciones ilegales para introducir productos tecnológicos en ese país. Según The Information, también habría establecido vínculos con DeepSeek, una compañía china de inteligencia artificial, mediante inversiones y una red de sociedades para suministrarle chips de Nvidia. Tanto Nvidia como Megaspeed negaron haber cometido irregularidades.

El futuro de Nvidia tras la salida de Huang Tras la salida de Huang, Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá como consejera delegada interina, mientras que Harvey Jones ocupará la presidencia del consejo de administración. La compañía deberá afrontar una transición inédita: Huang fue su único CEO desde la fundación y no tenía un sucesor definido.

Durante sus tres décadas al frente, convirtió a Nvidia en el principal proveedor mundial de chips para inteligencia artificial. Sin embargo, su salida provocó una fuerte reacción en los mercados: las acciones llegaron a caer un 14% y perdieron cerca de 200.000 millones de dólares de valor bursátil, aunque luego moderaron el retroceso. La crisis también abrió una investigación interna, encabezada por el abogado y exfiscal federal Joon H. Kim, mientras que legisladores estadounidenses solicitaron que Huang comparezca ante el Congreso. En paralelo, Nvidia comenzó a evaluar posibles sucesores. Entre los nombres mencionados figuran Lisa Su (AMD), Rene Haas (Arm) y Sanjay Mehrotra (Micron). La salida del empresario plantea interrogantes sobre el futuro de Nvidia y de toda la industria de inteligencia artificial, que depende en gran medida de sus procesadores. "La dimisión de Jensen Huang marca un punto de inflexión para Nvidia, que ahora tendrá que demostrar que puede mantener su dominio en la inteligencia artificial sin el dirigente que fue, en gran medida, responsable de construirlo", señaló Asa Hiken, analista sénior de Emarketer.

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