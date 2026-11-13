Un balance de la salida de Jensen Huang de Nvidia

La destitución de Jensen Huang de la empresa fabricante de chips que ayudó a fundar está teniendo repercusiones en todo Silicon Valley, Washington y más allá.

Soy Andrew . La telenovela de Nvidia continúa . El Wall Street Journal informa que Jensen Huang menospreció a Colette Kress , entonces directora financiera de la compañía de chips y ahora su sustituta interina como directora ejecutiva (Una pregunta: ¿qué significa el ascenso de Kress para los hijos y el yerno de Huang, todos ellos ejecutivos de Nvidia, y algunos de los cuales han tenido roces con ella , según The Information?).

Todo esto complica cada vez más la situación de Nvidia y de Huang, quien ha sido citado a declarar ante el Congreso. Más información a continuación.

Jensen Huang, figura central del auge de la inteligencia artificial, ha dejado su puesto como director ejecutivo de Nvidia. Ejecutivos, inversores y responsables políticos intentan analizar las consecuencias.

Nvidia está siendo dirigida de forma interina por su directora financiera, Colette Kress , quien debe guiar a la compañía en estos tiempos cada vez más difíciles para la industria de la IA. (Más información a continuación).

Lo último:

Las acciones de Nvidia subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado tras haber caído hasta un 14 por ciento el jueves.

Según informa Reuters, citando fuentes anónimas, además de Alice Huang , la ejecutiva de la empresa de chips que, según la inteligencia estadounidense, era una espía china, y Kimberly Powell , una subordinada directa, Huang tuvo una aventura con otra empleada de Nvidia .

, la ejecutiva de la empresa de chips que, según la inteligencia estadounidense, era una espía china, y , una subordinada directa, Huang tuvo una aventura con otra empleada de Nvidia . Según informa Bloomberg, citando fuentes anónimas, Huang, conocido por su gran energía, parecía derrotado el jueves a medida que aumentaban las consecuencias del escándalo.

Aún se están conociendo detalles sobre Alice Huang, cuya empresa de computación en la nube, Megaspeed, con sede en Singapur, ha sido acusada de contrabandear chips de Nvidia a China. Investigadores y funcionarios gubernamentales están analizando su participación en una compleja red de empresas que podría incluir a Huawei , el gigante chino de chips vetado por Estados Unidos, y a DeepSeek , la potencia china en inteligencia artificial.

Dicho esto, algunos funcionarios de inteligencia estadounidenses han sugerido que aún no han llegado a la conclusión de que Alice Huang fuera una espía.

¿Quién presentó a Alice Huang al fundador de Nvidia? El Wall Street Journal señala a Kang Wei, un empresario chino y esposo de Alice Huang .

Algunos en Silicon Valley se beneficiarán de las dificultades de Nvidia. Entre ellos destacan los fabricantes de chips rivales que han intentado que las empresas de IA dejen de usar los procesadores GPU de Nvidia. Las acciones de Broadcom (que ha estado desarrollando un chip de IA personalizado con OpenAI) y AMD subieron un 5% el jueves, aunque se espera que pierdan parte de esas ganancias el viernes.

Algunos analistas e inversores han señalado que otros beneficiarios podrían ser Google y Amazon, que ahora venden chips que compiten con las GPU de Nvidia. Aún existe una gran demanda de procesadores de IA, según declaró Umesh Padval, socio gerente de la firma de inversión Seligman Ventures, a Sri Muppidi de DealBook.

El escándalo de Huang también está generando tensión en Washington, especialmente en torno al secretario de Comercio, Howard Lutnick. Algunos funcionarios de la administración Trump lo han acusado de tener una relación demasiado cercana con Huang y Nvidia , lo que plantea dudas sobre el futuro de Lutnick.

Varios legisladores republicanos han exigido que Lutnick (y Huang) testifiquen sobre su supervisión de las exportaciones de chips de Nvidia. El senador John Curtis, de Utah, preguntó si el Departamento de Comercio está actuando en el mejor interés del pueblo estadounidense. Los demócratas, que tomarán el control del Congreso en enero, también han indicado que tienen la intención de convocar audiencias.

El presidente Trump está siendo objeto de escrutinio por lo que sabía acerca de las acusaciones contra el fundador de Nvidia. Según The Times, Trump, quien llegó a considerar a Nvidia como un referente nacional en inteligencia artificial, llamó a Huang el martes y lo instó a luchar por su puesto .

Cómo reaccionaron Silicon Valley y otros ante la partida de Huang:

Algunos salieron rápidamente en su defensa : «Una decisión horrible para Estados Unidos y el mundo occidental», escribió Martin Casado , socio de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, en X. (Otros, como el exfuncionario de la administración Trump, David Sacks , han comenzado a difundir teorías conspirativas).

, socio de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, en X. (Otros, como el exfuncionario de la administración Trump, , han comenzado a difundir teorías conspirativas). Algunos empleados de Nvidia piden el regreso de Huang .

Quizás la reacción más citada provino de Lloyd Blankfein , el exdirector ejecutivo de Goldman Sachs: “Triste lo de Jensen. Shakespeareano. Pero como dijo De Gaulle: ‘Los cementerios están llenos de hombres indispensables’”.

, el exdirector ejecutivo de Goldman Sachs: “Triste lo de Jensen. Shakespeareano. Pero como dijo De Gaulle: ‘Los cementerios están llenos de hombres indispensables’”. No te olvides de los memes generados por IA.

Esto es lo que está pasando

Microsoft se esfuerza por solucionar una interrupción global de su software. Muchos usuarios de Microsoft seguían reportando el viernes problemas para acceder a Outlook, Teams y otras herramientas. El gigante tecnológico afirmó que no había indicios de que un ciberataque fuera el culpable, pero las consecuencias son generalizadas. Richemont, la marca de lujo suiza, tuvo que retrasar la publicación de su último informe de ganancias , según informó el Financial Times, y la oficina del sheriff de Colorado declaró que no podía procesar los pagos de fianzas para los detenidos.

Los precios del petróleo suben mientras el presidente Trump afirma que Estados Unidos no “necesita” un acuerdo con Irán. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, superó los 96 dólares por barril el viernes después de que el presidente anunciara que había apartado al vicepresidente JD Vance de las posibles conversaciones de paz con Irán para centrarse en cambio en la investigación del fraude en ciudades y estados gobernados por demócratas. Los operadores temen que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto vuelvan a estancarse.

Kalshi rompe lazos con Donald Trump Jr. La firma de análisis financiero anunció la rescisión de su contrato como "asesor estratégico" remunerado después de que 1789 Capital, una empresa de capital riesgo dirigida por el hijo del presidente, aumentara su participación en Polymarket , su competidora. Kalshi, que según Bloomberg estaría negociando una nueva ronda de financiación con una valoración de 65.000 millones de dólares, es una de las muchas empresas cuyos vínculos con la familia Trump podrían ser objeto de un mayor escrutinio una vez que los demócratas tomen el control del Congreso en enero.

Se dice que las empresas de redes sociales pagan millones a adolescentes adictos. Empresas tecnológicas como Meta y TikTok han llegado a al menos una docena de acuerdos confidenciales con adolescentes que alegaron que las plataformas perjudicaron su salud mental, informó Bloomberg, citando fuentes anónimas. Los pagos oscilaron entre 2 y 2,5 millones de dólares, según Bloomberg, y se producen en un momento en que los gigantes de las redes sociales se enfrentan a una creciente responsabilidad legal por parte de distritos escolares y estados.

Temblores en el principal patrocinador del mundo de la IA

Nvidia se ganó el apodo de "banco central de la IA" por ser el principal patrocinador de la industria de la inteligencia artificial.

Ahora, ese puesto se ha visto sumido en la incertidumbre tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Su sustituta interina es Colette Kress, conocida como directora financiera por su aversión al riesgo. Esto ha generado incertidumbre en Silicon Valley y Wall Street sobre las posibles consecuencias del cambio, según informa Niko Gallogly.

Sin Huang, "no hay prestamista ni comprador de última instancia", declaró Yoni Rechtman, socio de la firma de capital riesgo Slow Ventures, a DealBook, calificándolo como el fin de una era.

Nvidia utilizó su balance para ayudar a sus clientes. La compañía informó en agosto que había proporcionado a sus clientes garantías de hasta 164.500 millones de dólares para respaldar acuerdos, entre los que se incluyen:

Un centro de datos de 4,25 gigavatios en Ohio, construido por SB Energy, una empresa de SoftBank, para uso de OpenAI.

Financiamiento para neoclouds como CoreWeave y Firmus, ayudándoles a comprar chips de Nvidia.

Nvidia también ha colaborado con importantes firmas de Wall Street para recaudar hasta 500.000 millones de dólares destinados a la compra de chips por parte de empresas de inteligencia artificial.

Ha invertido fuertemente en empresas emergentes. Nvidia utilizó su formidable capacidad financiera para invertir en startups de IA o para adquirirlas directamente. Estas transacciones incluyen un acuerdo de licencia de 20 mil millones de dólares con el fabricante de chips Groq el año pasado y un acuerdo este año para adquirir la plataforma de IA de código abierto Hugging Face por 12.9 mil millones de dólares.

En total, la empresa ha revelado inversiones en 13 empresas públicas y 229 empresas privadas.

Una de las mayores preocupaciones de los inversores es que Kress apriete el cinturón de Nvidia, poniendo fin a su papel como principal financiador del ecosistema.

Según informó el jueves el Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, Huang menospreció a Kress en una reunión en agosto sobre las garantías crediticias de Nvidia. (Muchas de estas garantías fueron orquestadas por Nico Caprez, su yerno y ejecutivo de la empresa). Al parecer, Huang la llamó "ciega paralizada" y le dio a entender que no podía ayudarle a tomar decisiones, según el artículo.

Sin embargo, añade The Journal, el mes pasado Huang había empezado a tomar medidas para limitar las extensas operaciones financieras de la empresa, preocupado de que Nvidia se hubiera endeudado demasiado.

¿Seguirá el futuro líder de Nvidia ofreciendo un apoyo significativo a las empresas emergentes de IA? "Esperemos que sí", dijo Tomasz Tunguz, socio general de Theory Ventures, pero "probablemente no".

No hay que olvidarse del verdadero banco central, la Reserva Federal, que se espera que suba los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre, lo que incrementará aún más los costes de financiación de la IA. «Eso es un doble golpe», dijo Tunguz.

“En Heritage, somos muy cautelosos con casi todos estos gigantes tecnológicos, porque no confiamos en ellos.”

Kevin Roberts, director de la Fundación Heritage, atribuyó el mal resultado del Partido Republicano en las elecciones de la semana pasada, en parte, a la ansiedad que suscita la inteligencia artificial y los centros de datos. Heritage, el grupo de expertos conservador, participó en la elaboración del Proyecto 2025, un plan estratégico respaldado por la administración Trump.

Nuevos problemas para el mercado inmobiliario

Si bien la economía estadounidense puede estar creciendo con rapidez últimamente, están apareciendo señales de debilidad del consumidor en todo el país.

Un claro ejemplo es el mercado inmobiliario, tradicionalmente motor del crecimiento económico. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó el jueves que las ventas de viviendas usadas cayeron a una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,75 millones el mes pasado. Este es el nivel más bajo desde 2010, en plena crisis financiera mundial que siguió al estallido del mercado inmobiliario estadounidense.

La situación podría empeorar. «Es un mercado difícil tanto para compradores como para vendedores», declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, a los periodistas el jueves. Yun añadió que las ventas anuales de 2026 podrían ser de las más bajas registradas.

Los altísimos costes de financiación están agravando la situación. El tipo de interés de la hipoteca a tipo fijo a 30 años, la más popular en EE. UU., cayó al 7,11 por ciento esta semana, según informó Freddie Mac el jueves, frente al 6,24% de hace un año.

Los tipos de interés hipotecarios han subido desde el inicio de la guerra con Irán este año, coincidiendo con una fuerte volatilidad en el mercado de bonos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que sirve de base para las hipotecas y muchos préstamos comerciales, se situó en torno al 5,15% el viernes. (A finales de febrero, rondaba el 4%).

La asequibilidad de la vivienda se ha convertido en un tema político candente, especialmente para los compradores jóvenes que sienten que los precios les impiden acceder al mercado. En las elecciones de la semana pasada se sometieron a votación seis propuestas relacionadas con la política de vivienda a nivel estatal. Cuatro de ellas, en particular, proponían la emisión de nuevos bonos para financiar el desarrollo de viviendas e infraestructuras locales.

Sin embargo, la dinámica del mercado podría mantener al mercado inmobiliario estancado durante un tiempo. A pesar de la caída de las ventas, el precio medio de una vivienda usada vendida fue de 416.700 dólares el mes pasado, un 0,4 por ciento más que el año anterior, según informó la NAR el jueves.

“Estamos realmente en territorio desconocido cuando hablamos de precios de venta récord combinados con tasas de interés más altas”, dijo Christina Ray, agente inmobiliaria, a The Wall Street Journal .

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Los fiscales federales acusaron a Chetram Balli, un empleado administrativo del prestigioso bufete de abogados Cravath, Swaine & Moore, de uso de información privilegiada . (WSJ)

“Nueva York registra un aumento de casi mil millones de dólares en sus ingresos fiscales gracias a las ganancias de Wall Street ” (Bloomberg)

Política, legislación y regulación

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal no votarán sobre las tasas de interés en su reunión programada para el próximo octubre, ya que Kevin Warsh, presidente del banco central, está reestructurando las operaciones de la institución. (NYT)

Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, prohibió al personal reunirse con lobistas para tratar asuntos políticos en los terrenos del edificio sin autorización previa. (NYT)

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“¿Los viajes en avión son cada vez menos seguros ?” (NYT)

Lo que revela una fiesta de "derivación en estado de ebriedad" en San Francisco sobre cómo se sienten los matemáticos respecto a su campo en la era de la inteligencia artificial. (The Atlantic)

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