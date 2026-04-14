Los mercados globales suben y el petróleo retrocede ante el renovado optimismo sobre un diálogo entre EEUU e Irán

Las expectativas de que se reestablezcan las negociaciones entre los gobiernos de Teherán y Washington motivan a los inversores este martes.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, mientras los inversores apuestan por una solución a la guerra de Medio Oriente , incluso cuando EEUU bloqueó los puertos de Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz el fin de semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los precios del petróleo cayeron, ya que las expectativas de un mayor diálogo para poner fin a la guerra superaron la preocupación por las interrupciones en el suministro.

Los futuros del crudo Brent bajaron un 0,2%, hasta los u$s99,16 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI caen un 1,6%, hasta los u$s97,44 por barril.

EEUU ayer comenzó su "contra bloqueo" en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,13% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Quest Diagnostics (+1,3%), Oracle Corporation (+1,3%) y Robinhood Markets (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-0,10%), AutoZone (-0,09%) y PNC Financial (-%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,89%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,91% y el CAC francés acompaña con 0,58%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,82%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,95%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,74% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,44%.