Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, mientras los inversores apuestan por una solución a la guerra de Medio Oriente, incluso cuando EEUU bloqueó los puertos de Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz el fin de semana.
Los mercados globales suben y el petróleo retrocede ante el renovado optimismo sobre un diálogo entre EEUU e Irán
Las expectativas de que se reestablezcan las negociaciones entre los gobiernos de Teherán y Washington motivan a los inversores este martes.
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Los precios del petróleo cayeron, ya que las expectativas de un mayor diálogo para poner fin a la guerra superaron la preocupación por las interrupciones en el suministro.
Los futuros del crudo Brent bajaron un 0,2%, hasta los u$s99,16 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI caen un 1,6%, hasta los u$s97,44 por barril.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,13% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% a la baja.
En la previa, las acciones con mayores subas son Quest Diagnostics (+1,3%), Oracle Corporation (+1,3%) y Robinhood Markets (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-0,10%), AutoZone (-0,09%) y PNC Financial (-%).
En Europa, el Euro Stoxx sube 0,89%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,91% y el CAC francés acompaña con 0,58%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,82%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,95%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,74% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,44%.
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