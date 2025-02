Mercados en alerta: ¿Warren Buffett anticipa una gran caída?

Sin duda, desde hace décadas, la carta anual a los inversores del fondo Berkshire Hathaway, del emblemático Warren Buffett , es casi una cita y lectura obligada no solo en Wall Street sino en el resto de los mercados del mundo. Todos buscan señales y datos. Pero ahora más que nunca, porque el famoso inversor cumple 60 años al mando del fondo y había expectativa de pistas sobre todo por la hoja de ruta para la era post Buffett, como así también de oportunidades de inversión, recompras y dividendos, la posición de efectivo, el papel de los gestores de inversiones. En esa búsqueda del Santo Grial, los analistas hicieron foco en la montaña de liquidez con la que cerró el último balance , dado que Buffett no reveló sus intenciones en la carta. Por eso, la gente de MarketWatch recurrió a uno de los gestores más veteranos y seguidor del Presidente de Berkshire Hathaway, Bill Smead, fundador y presidente de Smead Capital Management, para interpretar la misiva del llamado Oráculo de Omaha. ¿Qué dijo?

Si bien Buffett no mostró sus cartas, él parece estar esperando una gran caída en las acciones antes de desplegar su enorme y creciente reserva de efectivo, sostuvo Smead. En la carta, Buffett ofreció poco que fuera útil en cuanto a orientación, pero lo que sí indicó fue que no ve "nada convincente" en términos de oportunidades de compra, que Berkshire continúa aumentando su reserva de efectivo y que Buffett está preparado para "oscilaciones salvajes" en los valores de las acciones, amplió el fundador y presidente de Smead Capital Management, a William Watts de MarketWatch. “Lea entre líneas… y no estará interesado en comprar hasta que tengamos una caída brusca”, dijo Smead, quien ha estado prestando mucha atención a Buffett y Berkshire Hathaway durante cuatro décadas. Y con una "oscilación brusca", Smead no se refiere a una corrección común y corriente. Cree que Buffett se está preparando para un mercado bajista similar a las caídas que siguieron al estallido de la burbuja puntocom en 2000, cuando el S&P 500 cayó un 49,1% desde su pico hasta su mínimo, o las caídas durante los mercados bajistas de 2007-2009 o finales de los años 1960 y principios de los ‘70.