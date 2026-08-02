Irán y Omán avanzan en un acuerdo para una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Teherán aseguró que las negociaciones están en su etapa final para establecer un nuevo corredor de navegación que reemplace a las rutas actuales.

Irán y Omán se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta de tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, según confirmó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. La negociación busca definir un corredor alternativo para la navegación comercial en una de las vías energéticas más estratégicas del mundo, aunque Teherán aclaró que el entendimiento no implica la reapertura del estrecho.

El portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei, afirmó que ambas partes trabajan sobre un recorrido "aceptable para los dos países", que no coincidirá ni con la ruta norte propuesta por Irán ni con la alternativa sur impulsada por Omán a comienzos de julio.

"La ruta acordada no será ni la ruta norte ni la actual ruta sur, sino un nuevo recorrido sobre el que ambas partes llegarán a un entendimiento", sostuvo el funcionario en declaraciones a la televisión estatal.

Aunque no se difundieron detalles técnicos sobre el trazado ni sobre los plazos para su implementación, Bagaei remarcó que las conversaciones responden a la necesidad de proteger los intereses nacionales y la seguridad de Irán.

El vocero también insistió en que el eventual acuerdo "no tiene relación con la reapertura del estrecho ni con la continuación de su cierre", al tiempo que cuestionó la actual ruta sur por considerar que estuvo asociada a un escenario de inseguridad regional y a perjuicios para los intereses iraníes.

La ruta alternativa en Omán

Un punto clave para el mercado energético

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más relevantes para el comercio mundial de energía. Antes de la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, por allí transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a nivel global.

La vía se convirtió en uno de los principales focos de tensión luego de que Irán anunciara el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho, tras los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y los ataques atribuidos a Teherán contra embarcaciones comerciales que utilizaban la ruta promovida por Omán.

Como respuesta, Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona y advirtió sobre la posibilidad de atacar infraestructura energética iraní.

En las últimas horas, sin embargo, comenzaron a surgir señales de una posible desescalada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán y otros países de Oriente Medio solicitaron postergar nuevas acciones militares tras alcanzarse los parámetros de un posible acuerdo.