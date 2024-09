Mercados: preocupa a operadores un eventual rechazo al DNU que habilita canjes de deuda

A esta altura del Gobierno libertario, fuentes del mercado consultadas por Ámbito, aseguran que no resultaría extraño que en 2025 el Ministerio de Economía no pueda estar en condiciones de refinanciar los vencimientos del año mediante la colocación de nuevos bonos en el mercado voluntario.

Si los bonos globales argentinos parecieron no acusar ningún impacto a 24 horas de conocerse la medida que habilita la posibilidad de un canje, se debe más que nada a que los operadores están viendo que la voluntad de Caputo es la de respetar los valores que le asignan los inversores a la deuda argentina.

“Acá está todo tranquilo porque Caputo está diciendo que si no puede ir a los mercados voluntarios, va a llamar a los que tengan bonos a sentarse y buscar un acuerdo”, explicó un operador.

Renegociación de deuda: los límites de la ley de Administración Pública

Para los mercados, la alternativa de seguir los lineamientos de la ley de Administración Pública, que establece que para renegociar el Estado argentino tiene que hacerlo consiguiendo mejoras, parece poco realista. La cuestión es que si el ministro de Economía de turno no puede presentar al Congreso una negociación donde consiga mejoras de tasas, o de plazos, o de recorte de capital, la alternativa siguiente sería un eventual default, que es peor a una mala negociación.

Lo que se preguntan los analistas es por qué un inversor tendría que aceptar perder dinero en una negociación donde el Estado argentino tiene prefijado que en adelante tendría que pagar menos.

Desde el kirchnerismo buscan elevar la vara, tratando de plantear la idea de que si el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuviera las manos libres para acordar precios a valor de mercado, aceptaría la peor negociación de todas. Es decir, si quisiera pasar los bonos GD30 a GD38, y se toma de referencia el título que ya está en el mercado con ese vencimiento, la tasa implícita actual alcanzaría el 16% anual en dólares.

La realidad, indicó un operador, es que “el inversor que tiene un GD30 y quiere ganar 16% no necesita del canje, lo podría hacer ahora vendiendo lo que tiene y pasándose al otro bono”. Incluso, especula que si el ministro de Economía quisiera hacer eso en un canje debería ofrecer al mercado algo más que la tasa de mercado. De modo que tampoco está garantizado que el Gobierno vaya a aceptar lo peor llegado el caso.

Por otro lado, en el mercado se especula con que no sería novedad que Caputo no pueda obtener suficiente dinero fresco para reforzar la reservas, ya que de hecho hasta ahora no lo ha conseguido. “Es uno de los mejores en eso de conseguir financiamiento, pero la realidad es que hasta ahora no logró ni un dólar”, señaló la fuente consultada. Es de recordar que el presidente Javier Milei había iniciado su gestión anticipando que ya contaba con préstamos para dolarizar la economía, y que luego se habló de dos fondos árabes que iban a arrimar dinero a la Argentina, o que el FMI podría darle fondos frescos. Pero de todo eso que se rumoreó no apareció nada. Argentina tiene que hacer frente a los vencimientos del año próximo, que incluyen el swap chino, FMI, bonos y otros organismos con el superávit de la cuenta corriente. Y estará forzada a pedir refinanciamiento en cada concepto.