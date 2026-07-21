Luego de YouTube y TikTok, Snapchat también llegó a un acuerdo en una demanda por adicción de menores

La empresa alcanzó un acuerdo preliminar cuyos términos no fueron revelados. Ahora, Meta será la única plataforma que enfrentará el juicio previsto para la próxima semana.

Snapchat se convirtió en la última gran empresa tecnológica en alcanzar un acuerdo en una demanda que cuestiona el impacto de las redes sociales sobre niños y adolescentes. La compañía llegó a un entendimiento preliminar en un caso que debía comenzar a juzgarse hacia fines de este mes.

Los términos del acuerdo no fueron revelados. Un portavoz de la compañía confirmó el entendimiento, aunque evitó brindar más detalles. Antes de Snapchat, tanto YouTube, la plataforma de videos de Google, como TikTok también habían llegado a acuerdos con el demandante, identificado por las iniciales "RKC".

El caso forma parte de más de 3.000 demandas individuales presentadas contra las cuatro compañías por usuarios y sus familias . Los denunciantes sostienen que las plataformas fueron diseñadas para generar conductas adictivas y que provocaron daños en la salud mental de niños y adolescentes.

Los litigios avanzan en paralelo a un mayor escrutinio regulatorio sobre el uso de redes sociales por parte de menores. Australia prohibió en 2025 el acceso a estas plataformas para menores de 16 años y, según el texto, al menos una docena de países analizan implementar medidas similares.

En el plano de los litigios, el antecedente más relevante ocurrió en febrero cuando la compañía de Mark Zuckerberg sufrió un revés con la primera derrota judicial en este tipo de litigios. Además, en marzo, un jurado de Los Ángeles falló en su contra y también contra Google, y otorgó u$s6 millones en concepto de indemnización a la demandante de ese caso, identificada como "KGM" o Kaley.

De cara al mercado, el acuerdo alcanzado por Snap podría interpretarse como una reducción de la incertidumbre para la empresa en torno a este litigio. En contraste, Meta continúa como el único demandado que enfrentará el juicio, manteniendo el foco sobre los riesgos legales que afrontan las grandes plataformas de redes sociales.

El acuerdo se suma al alcanzado recientemente por TikTok con el demandante, identificado por las iniciales "RKC", antes del inicio del juicio por jurados previsto para la próxima semana en Los Ángeles. YouTube - otro de los antecedentes - también resolvió el litigio por la misma vía, por lo que Meta quedó como la única empresa que aún enfrenta el proceso judicial.

Estos fallos comenzaron a marcar un precedente para una creciente cantidad de demandas contra las plataformas de redes sociales, que las acusan de provocar daños mediante funciones adictivas y algoritmos con efectos negativos sobre la salud mental de niños y adolescentes. El avance de estos procesos judiciales también podría forzar cambios en el diseño de las plataformas, con mayores medidas de protección para menores, controles parentales más robustos y otras herramientas orientadas a reducir riesgos y evitar nuevos litigios.