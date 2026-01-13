CES 2026: una IA omnipresente, gadgets futuristas y el año de la robótica

Las Vegas fue escenario de una nueva edición de la CES. Allí, más de 4.100 expositores participaron del encuentro, en donde la IA y la robótica demostraron que están listas para desembarcar en el día a día de las personas.

La edición 2026 del CES volvió a ratificar su condición de termómetro global de la industria tecnológica , donde nadie quiere perderse los adelantos que presentan las empresas líderes en el campo del desarrollo tecnológico . Tras su cierre, el pasado 9 de enero, la organización detrás del evento - Consumer Technology Association (CTA) - informó que la feria en Las Vegas reunió a más de 148.000 asistentes durante cuatro días, entre ellos unos 55.000 visitantes internacionales. Además, participaron más de 4.100 expositores, incluidas unas 1.200 startups, y más del 60% de las compañías que integran la lista Fortune 500 tuvieron presencia activa como expositoras o visitantes.

Durante sus jornadas, la feria dejó en claro que la inteligencia artificial ya no es una promesa futura sino un componente transversal de la vida cotidiana . Las presentaciones estuvieron marcadas por una enorme oferta de gadgets y avances basados en la IA, en el intento de las compañías de subirse a una fiebre que comienza a mermar en Wall Street. Sin embargo, el punto de conexión con los robots de hogar, industriales y la conducción autónoma promete ser uno de los avances más relevantes de este año.

En la antesala del CES, los ojos estuvieron puestos sobre NVIDIA , la empresa sobre la que actualmente recae la mayoría del peso del suministro de chips para potenciar la IA. Así, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia , presentó oficialmente la plataforma Vera Rubin, la próxima generación de supercomputación orientada a inteligencia artificial. El sistema, que ya se encuentra en producción y comenzará a desplegarse este año, está basado en un esquema de “codiseño extremo” que integra seis componentes clave: la CPU Nvidia Vera, la GPU Nvidia Rubin, el switch NVLink 6, el SuperNIC ConnectX-9, el DPU BlueField-4 y el switch Ethernet Spectrum-6.

La arquitectura, bautizada en homenaje a la astrónoma Vera Florence Cooper Rubin, apunta a establecer un nuevo estándar de eficiencia y potencia en el cómputo para IA .

Durante el CES, Nvidia también reforzó su apuesta por la movilidad autónoma. La compañía confirmó que ya produce sistemas para Mercedes y que colabora con distintas empresas de robotaxis. Tesla, además, utiliza infraestructura de Nvidia para sus centros de datos. El negocio automotriz del grupo se estima hoy en un rango de entre u$s5.000 millones y u$s10.000 millones, con potencial de expansión hacia el final de la década.

Para el público gamer y los creadores de contenido, los socios de la compañía exhibieron una nueva generación de productos impulsados por tecnología NVIDIA. Entre las novedades se destacaron los monitores para juegos con G-SYNC Pulsar, las laptops GeForce RTX y NVIDIA Studio de alto rendimiento, los nuevos modelos de placas gráficas GeForce RTX Serie 50 y desktops preconfigurados listos para usar. A continuación, un repaso por algunos de los lanzamientos que llegarán al mercado a lo largo de este año.

Pantallas que se doblan, asistentes holográficos y la Sphere

Samsung fue otra de las grandes protagonistas con el Galaxy Trifold, su primer teléfono tríptico, que se convirtió en una de las sensaciones del CES 2026. El dispositivo —que permite desplegar una pantalla de hasta 10 pulgadas— se llevó el premio a Lo Mejor del CES 2026 otorgado por CNet junto con la CTA. Abierto, funciona como una tableta ultradelgada con la interfaz DeX; cerrado, adopta el formato de un teléfono más grueso y alargado, una apuesta que no pasa inadvertida.

image Samsung presentó a Galaxy Trifold, su primer teléfono tríptico. Samsung

En el universo gamer, Razer presentó Project AVA, un asistente de escritorio impulsado por IA que combina proyecciones holográficas, aprendizaje adaptativo y funciones que van desde la organización personal hasta la entrega de estrategias de juego en tiempo real. La compañía lo define, sin rodeos, como “un mejor amigo para los gamers”.

image Razer apuesta fuerte por la combinación entre IA y el ecosistema gamer. Razer

Lenovo, por su parte, se quedó con uno de los golpes de efecto del evento al adueñarse de la icónica Sphere de Las Vegas para presentar su visión de la tecnología del futuro. Allí mostró prototipos de dispositivos, una asistente con IA y anticipó la construcción de un centro de datos de gran escala destinado a alimentar aplicaciones de inteligencia artificial. Jensen Huang fue uno de los invitados de honor de la presentación, en una puesta en escena que dejó en claro el peso de la IA en la estrategia de la compañía.

Lo peor del show y la saturación de IA

Como cada año, el CES también tuvo su contracara: el “Worst in Show”, organizado por entidades defensoras de consumidores y la privacidad como Consumer Reports, Back Market e iFixit, destacó lo que consideraron los “desastres tecnológicos más excesivos, irreparables e insostenibles” del evento.

Uno de los productos más señalados fue el Bespoke AI Family Hub de Samsung, un refrigerador conectado que puede abrirse y cerrarse por comandos de voz. El jurado advirtió que la conexión permanente a Internet, los controles de voz y la publicidad integrada podrían volverlo más frágil, costoso de reparar y difícil de usar. También fue criticado el timbre Ring de Amazon por los riesgos de vigilancia asociados a las nuevas funciones de IA.

En la lista apareció además Lollipop Star, una piruleta electrónica que reproduce música al lamerla mediante conducción ósea, cuestionada por su impacto ambiental debido al uso de pilas desechables y componentes de un solo uso.

Como una muestra de que la tecnología empieza a integrarse en todos los ámbitos, LEGO presentó Smart Play, su primer ecosistema digital basado en ladrillos inteligentes. Se trata de piezas que incorporan chips capaces de emitir sonidos, luces e interactuar entre sí, lo que permite que bloques y minifiguras respondan en tiempo real durante el juego.

La mítica compañía destacó que se trata de su mayor innovación tecnológica en casi 50 años, en un contexto en el que sus sets logran captar por igual a chicos y adultos. Los primeros productos con esta tecnología corresponderán a la línea Star Wars y está previsto que lleguen al mercado en marzo.

Más allá de estos casos, el CES 2026 dejó una sensación extendida: la IA está en todas partes. Desde un camarero automatizado que evalúa edad y sobriedad antes de servir un cóctel, hasta juguetes con chatbots integrados como Luka AI Cube, pensados para niños. También hubo lugar para propuestas más excéntricas, como una máscara con IA que guía cortes de pelo y promete feedback en tiempo real.

Robótica: del hogar a la industria

Otra de las conclusiones que deja la CES 2026 es que la robótica buscará ser el tema central de este año. Así, diferentes empresas mostraron sus apuestas por los robots hogareños y la expansión de la conducción autónoma.

LG presentó a CLOiD, un robot doméstico con IA pensado para su ecosistema “Zero Labor Home”. El dispositivo puede cocinar, doblar ropa y manipular utensilios gracias a tecnología de visión artificial, y se integra con la plataforma ThinQ para automatizar tareas del hogar.

CloudI LG presentó a CLOiD, su apuesta por la robótica doméstica. LG

Hyundai, en tanto, puso el foco en su alianza con Boston Dynamics y en el uso de tecnología desarrollada junto al laboratorio de inteligencia artificial de Google para entrenar y operar los robots Atlas. La compañía detalló que ya está en producción una versión comercial del humanoide destinada a tareas de montaje, que comenzará a operar en 2028 en su planta de vehículos eléctricos en Georgia.

En movilidad, Uber mostró el vehículo que utilizará para su nuevo servicio de robotaxis, desarrollado junto a Lucid Group y Nuro. El modelo incorpora cámaras de alta resolución, sensores de visión 360 y pantallas interactivas que permiten a los pasajeros seguir en tiempo real lo que el vehículo “ve” y las maniobras que planea realizar.

En conjunto, el CES 2026 dejó una señal clara: la inteligencia artificial y la robótica ya no son exhibiciones futuristas, sino piezas centrales de una industria que acelera su integración en la vida diaria, entre avances disruptivos, excesos y no pocas controversias.