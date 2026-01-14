Con restricciones, EEUU autoriza a Nvidia a vender chips IA a China + Seguir en









Se trata de los chips H200, que estarán disponibles para compradores chinos que cumplan algunas condiciones. Por su parte, el gigante asiático busca aumentar el uso de componentes de industria local.

Nvidia podrá vender chips a China. Imagen generada con Inteligencia Artificial

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Comercio de EEUU, autorizó el martes a la tecnológica Nvidia a vender chips avanzados de Inteligencia Artificial a China, luego de las múltiples restricciones que había establecido la gestión de Joe Biden. Cabe destacar que la autorización recae sobre el modelo H200, lanzado en 2024 y que ya cuenta con dos sucesores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nvidia se ubica en el centro del debate, no solo tecnológico, sino también geopolítico, ya que sus productos son el motor que impulsa el desarrollo de la Inteligencia Artificial, algo que la llevó a ser la empresa con mayor capitalización bursátil de u$s4 billones durante 2025.

EEUU permitirá a Nvidia comercializar chips de IA con China La decisión marca un giro en la política comercial tecnológica de Estados Unidos, ya que Biden había restringido la relación por cuestiones de "seguridad nacional" relacionados con las aplicaciones militares de China. Ya en diciembre, Trump había anunciado un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping para permitir a Nvidia exportar sus chips avanzados de IA e indicó que la administración se quedará una comisión del 25% de las ventas.

Anteriormente, el director ejecutivo Nvidia, Jensen Huang, había pedido autorización para que su empresa pueda vender algunos de sus chips más avanzados a China bajo el argumento de que es relevante que que los sistemas de inteligencia artificial de todo el mundo se construyan con tecnología estadounidense.

image El H200, con vía libre para viajar a China. La autorización recae únicamente sobre los chips H200, lanzados en 2024. La venta estará disponible únicamente a compradores chinos si se cumplan ciertas condiciones, entre las que se incluyen que la empresa tenga suministro "suficiente" para sus clientes en EEUU.

Más allá de la apertura, cabe destacar que la ventaja de hardware que ofrece Nvidia continúa existiendo. Es que al H200 le siguieron el chip Blackwell (2025) y el recientemente anunciado en la CES 2026, Vera Rubin. image Jensen Huang presentó la nueva generación de chips en la CES 2026. La decisión fue criticada por la oposición demócrata del Congreso, que alerta que beneficiará a las fuerzas armadas y la economía China. A partir de ahora, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio analizará caso por caso la solicitud de venta a China de los chips H200 y otros similares. Hasta ahora la respuesta por defecto era negativa. China busca fortalecer la producción regional En este escenario, más allá de poder comercializar con chips que ya no están en la vanguardia, el gigante asiático busca fortalecer la producción tecnológica local. Según consignó el medio The Information, funcionarios del gobierno de Xi Jinping aseguraron que solo comprarán chips H200 en casos especiales, como usos en laboratorios tecnológicos o de investigación. En este contexto, Zhipu - una empresa emergente china de IA, por ejemplo - anunció el pasado miércoles haber utilizado chips de Huawei fabricados en el país para entrenar a su nuevo generador de imágenes. Según detallaron, el mismo es el "primer modelo multimodal de última generación que completa todo el proceso de entrenamiento con un chip de fabricación nacional".