Michael Burry, el famoso inversor de "La Gran Apuesta", teme que el mercado actual esté en una burbuja + Seguir en









El inversor detrás de Scion Asset Management detalló que las empresas de IA están creando una posible burbuja en el mercado accionario.

El inversor detrás de Scion Asset Management detalló que las empresas de IA están creando una posible burbuja en el mercado accionario. Forbes Argentina

Michael Burry, el gestor de fondos e inversor que se hizo mundialmente famoso por anticipar la crisis hipotecaria de 2008 y cuya historia inspiró la película The Big Short (La Gran Apuesta), volvió a encender las alarmas en Wall Street por una posible burbuja tecnológica.

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El popular inversor advirtió que el rally actual de las acciones, impulsado principalmente por el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, se parece peligrosamente a las etapas finales de la burbuja puntocom de fines de los años noventa.

En una reciente publicación, Burry sostuvo que “el mercado ya saltó el tiburón”, una expresión utilizada en EEUU para describir el momento en que una tendencia entra en una fase exagerada e irracional. Según el inversor, las acciones “no suben ni bajan por empleo o confianza del consumidor”, sino que “simplemente siguen subiendo porque vienen subiendo”.

El famoso inversor Michael Burry desconfía de la IA El gestor aseguró que el fenómeno actual gira alrededor de “una tesis de dos letras”, en referencia a la IA, y afirmó que el clima de euforia “se siente como los últimos meses de la burbuja de 1999-2000”.

Michael-Burrys.jpg El inversor detrás de Scion Asset Management detalló que las empresas de IA están creando una posible burbuja en el mercado accionario.

Las advertencias de Burry llegan en medio de un fuerte avance de las tecnológicas y, especialmente, de las compañías vinculadas a semiconductores e inteligencia artificial. De acuerdo con diversos análisis de mercado, el índice de semiconductores de Filadelfia registró una de las subas más aceleradas desde marzo de 2000, justo antes del estallido de la burbuja puntocom. Burry considera que la magnitud del rally actual incluso supera algunos episodios históricos. Según la información recopilada por Yahoo Finance, el inversor remarcó que ciertos movimientos recientes del Nasdaq son “más extremos” que los vistos durante el auge tecnológico de finales de los noventa. El fundador de Scion Asset Management también reveló que mantiene apuestas bajistas contra varias compañías tecnológicas y ETFs ligados al sector de semiconductores. Entre ellas aparecen posiciones contra firmas asociadas al boom de la IA, un movimiento que recuerda a la estrategia que utilizó antes del colapso inmobiliario de 2008. Sin embargo, Burry reconoce que muchos inversores ya lo consideran “el chico que gritó lobo” por sus reiteradas advertencias sobre posibles desplomes del mercado. Aun así, insiste en que esta vez los riesgos son reales y que los inversores podrían estar ignorando señales de sobrevaluación cada vez más evidentes.

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