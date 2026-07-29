Microsoft salta casi 8% tras superar las expectativas del mercado con el impulso del negocio de la nube

La tecnológica registró ingresos y ganancias mayores a las previstas, mientras su negocio de nube aceleró el ritmo de expansión. Además, el crecimiento del volumen contratado reforzó la percepción de que los desembolsos en centros de datos comienzan a traducirse en demanda futura.

Microsoft sorprendió al mercado con el fuerte crecimiento de Azure y una cartera récord de contratos vinculados con la nube y la inteligencia artificial.

Las acciones de Microsoft saltan cerca de 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, luego de que la compañía presentara resultados superiores a las estimaciones del mercado y reafirmara su posición dentro del negocio corporativo de inteligencia artificial. Durante el cuarto trimestre de su año fiscal 2026 , la tecnológica registró ingresos por u$s90.007 millones , un crecimiento interanual del 18% frente a los cerca de u$s87.700 millones proyectados por los analistas.

La mejora también se reflejó en la rentabilidad . En este sentido, la ganancia diluida bajo criterios contables GAAP alcanzó los u$s4,81 por acción, por encima de los u$s4,24 esperados por el consenso y un 32% más que en el mismo período del año anterior . En paralelo, el beneficio neto aumentó 31% hasta u$s35.766 millones , mientras que el resultado operativo avanzó 18% y llegó a u$s40.603 millones.

Sin embargo, una parte de ese crecimiento estuvo asociada con factores extraordinarios . Microsoft contabilizó una ganancia de u$s3.200 millones vinculada con su inversión en Anthropic , lo que tuvo un impacto positivo sobre el resultado por acción. De todos modos, el desempeño operativo también superó las previsiones y estuvo sostenido principalmente por la aceleración del negocio de servicios en la nube.

En ese sentido, Azure volvió a ser el principal motor del trimestre. Los ingresos de la plataforma y de otros servicios vinculados con la nube crecieron 43% interanual y superaron incluso las previsiones de la propia compañía. Como consecuencia, la facturación del segmento Intelligent Cloud aumentó 32% hasta u$s39.306 millones , mientras que el conjunto de Microsoft Cloud avanzó 27% y alcanzó los u$s59.300 millones.

El crecimiento permitió que Azure superara por primera vez los u$s100.000 millones de ingresos anuales . A su vez, Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias pagas , lo que aportó una nueva señal sobre la adopción de soluciones de inteligencia artificial entre empresas y organizaciones. Según un informe de IOL Inversiones , estas cifras reafirmaron el liderazgo de la compañía en la integración de herramientas de IA dentro del mercado corporativo.

Azure y la cartera de contratos respaldaron el salto del CapEx

La demanda futura también mostró una evolución favorable. En este sentido, las obligaciones comerciales pendientes de reconocimiento crecieron 84% interanual hasta un récord de u$s678.000 millones y se ubicaron por encima de las estimaciones del mercado. Este volumen representa contratos que Microsoft ya cerró, pero que todavía no contabilizó como ingresos, por lo que funciona como una referencia sobre el nivel de actividad previsto para los próximos períodos.

De esta manera, la expansión de la cartera contratada aportó una señal de que los desembolsos destinados a centros de datos, servidores y redes comienzan a traducirse en negocios concretos. Esta relación entre inversión y generación de ingresos se convirtió en uno de los principales factores que analiza Wall Street ante el fuerte crecimiento del gasto en infraestructura por parte de las grandes compañías tecnológicas.

A diferencia de otras compañías tecnológicas que fueron castigadas por elevar sus previsiones de CapEx sin mostrar un avance equivalente en sus negocios, Microsoft logró respaldar el aumento del gasto con una aceleración de Azure y una cartera récord de contratos. Por ese motivo, la reacción inicial del mercado fue positiva, aunque los inversores continuarán siguiendo la evolución del flujo de caja y los plazos necesarios para recuperar las inversiones realizadas.

Desde el punto de vista de la valuación, IOL señaló que la acción cerró la rueda con una relación precio-beneficio de 21,7 veces. Luego de la suba registrada en las operaciones posteriores al cierre, el múltiplo avanzó hasta aproximadamente 22,4 veces, un nivel que la firma consideró atractivo frente al perfil de crecimiento de la compañía.

Hacia adelante, el principal desafío será sostener la expansión de Azure y convertir la creciente adopción de soluciones de inteligencia artificial en retornos proporcionales al volumen de capital invertido. En ese escenario, la evolución de los contratos pendientes y de los márgenes operativos será clave para determinar si Microsoft puede mantener su ventaja dentro de la infraestructura global de IA.