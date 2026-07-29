El petróleo escaló más de 7% ante la reanudación de fuego cruzado en Medio Oriente

La nueva escalada militar volvió a colocar los riesgos geopolíticos en el centro de la atención de los inversores, ante la posibilidad de nuevas interrupciones en una región clave para el suministro mundial de energía.

El petróleo se disparó 7,5% ante la tensión en Medio Oriente.

Los precios del petróleo se dispararon este miércoles después de que la reanudación de fuego cruzado entre Irán y Estados Unidos reavivara los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte subió un 7,5% hasta u$s88,22 el barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) escaló un 6,4% hasta los u$s82,10.

El ejército estadounidense anunció que interceptó misiles procedentes de Irán dirigidos contra sus fuerzas "desplegadas en Oriente Medio". La televisión iraní informó después de ataques estadounidenses en el noroeste del país.

Washington también mencionó ataques en Irak contra grupos armados proiraníes, llevados a cabo conjuntamente con Arabia Saudí , que fue blanco de misiles lanzados desde territorio iraquí.

"En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo" , explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Los recientes ataques contra Arabia Saudita por parte de los rebeldes hutíes de Yemen habrían obligado además a Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, "a cerrar su refinería de Jizan, con una capacidad de 400.000 barriles diarios", señaló Tamas Varga, analista de PVM.

Además, las reservas estratégicas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada en EEUU (-3,8 millones de barriles) para compensar las perturbaciones de suministro relacionadas con la guerra, según el informe semanal de la agencia estadounidense de estadísticas e información energética (EIA, por sus siglas en inglés).

La navegación por el estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, sigue bloqueada por Irán, que busca mantener su control y hacer que los buques paguen un peaje.

En ese contexto, las bolsas mundiales cayeron encabezadas por las tecnológicas y de la mano de Wall Street.