Microsoft sube y se encamina a una valoración de mercado de u$s4 billones por primera vez en un año

El gigante tecnológico vuelve a rozar los u$s4 billones de valor bursátil impulsada por una catarata de informes favorables en Wall Street, donde la destacan como una opción segura y rentable para monetizar la inteligencia artificial.

Microsoft se acerca a una valuación histórica de u$s4 billones, su máximo desde octubre de 2025.

Microsoft, el gigante de la computación en la nube, se aproxima nuevamente a una valuación de mercado de u$s4 billones , un umbral histórico que roza por primera vez desde el 29 de octubre de 2025.

Según datos del portal Companies by Market Cap, tras subir un 2,38 % al cierre del viernes, la compañía alcanzó una valuación de u$s3,97 billones. El avance la afianza en el cuarto puesto del ranking bursátil a nivel global, aunque aún guarda distancia frente a los u$s4,2 billones de capitalización de Alphabet.

Citizens reiteró su recomendación de "Superar al Mercado" para las acciones de Microsoft, manteniendo un precio objetivo de u$s550. Esta proyección se alinea con el consenso general de Wall Street, que sostiene una firme calificación de "Compra" para los títulos de la compañía.

La acción de Microsoft acumula un alza del 8% en lo que va del año, ubicándose por detrás del incremento del 13% registrado tanto por el índice S&P 500 como por el Russell 3000. Sin embargo, el gigante tecnológico se mantiene en el centro de atención de los analistas del mercado, que vienen publicando múltiples revisiones sobre la proyección del título.

Yorkville Ives inició la cobertura de las acciones de Microsoft con una recomendación de "Superar al Mercado" y un precio objetivo de u$s615 . La firma destacó la sólida posición de la compañía para capitalizar las oportunidades del mercado de inteligencia artificial a nivel empresarial.

Por su parte, Melius mejoró la calificación de Microsoft a “Compra” desde “Mantener”, citando una mayor demanda de soluciones de seguridad y gobernanza de IA. Melius también ajustó sus estimaciones de ganancias, aumentando las proyecciones para los años fiscales 2027 y 2028, con una nueva estimación para el año fiscal 2029 establecida en u$s30,77 por acción, superando las expectativas del consenso.

Según MarketWatch los inversores ven a Microsoft como una apuesta de software sólida y confiable en medio de las dudas sobre la volatilidad de otros laboratorios de inteligencia artificial.

Cabe subrayar que Microsoft ya había superado la marca de los u$s4 billones a fines del año pasado y los analistas sugieren que podría recuperar ese nivel para finales de 2026 si su valoración vuelve a los niveles históricos.