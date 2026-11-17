La compañía adelantó que su nueva consola combinará funciones de Xbox y Windows, con retrocompatibilidad y opciones de personalización. Su lanzamiento se espera entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

Microsoft reveló nuevos detalles sobre Project Helix , el proyecto con el que busca desarrollar la próxima generación de Xbox y reemplazar a las actuales Series X y Series S . La compañía confirmó que su futura plataforma combinará características de una consola tradicional con funciones propias de una computadora , lo que permitirá ejecutar videojuegos de Windows y acceder a títulos de generaciones anteriores.

La información apareció en una publicación especial dedicada a celebrar los 25 años de Xbox , donde distintos ejecutivos explicaron las principales características del dispositivo y los objetivos de la compañía para su nueva etapa en el mercado de videojuegos.

Uno de los aspectos centrales será la retrocompatibilidad con cuatro generaciones de Xbox , una función que permitirá conservar tanto los juegos como el progreso de los usuarios. Además, Microsoft buscará eliminar las restricciones que históricamente separaron a las experiencias de consola y PC.

El anuncio se produjo en un contexto de renovación de la industria, después del lanzamiento de la Nintendo Switch 2 y mientras Sony trabaja en la futura PlayStation 6 (PS6) , cuya presentación se espera hacia fines de 2027 o principios de 2028.

Los primeros detalles sobre Project Helix surgieron en marzo, cuando la directora de Microsoft Gaming , Asha Sharma , anticipó que la próxima Xbox tendría un diseño híbrido.

La ejecutiva explicó que el dispositivo buscará combinar las características tradicionales de las consolas con las posibilidades que ofrecen las computadoras para videojuegos.

Micrfosoft piensa en competir con otras plataformas de videojuegos. Reuters

En ese sentido, una de las principales novedades será la capacidad de ejecutar juegos desarrollados para Windows, una característica que ampliará las opciones disponibles para los usuarios. Sin embargo, Microsoft aclaró que esta integración no significa que su próximo dispositivo vaya a convertirse simplemente en una computadora con la marca Xbox.

La intención de la compañía es preservar la experiencia de uso propia de una consola, caracterizada por la facilidad de acceso a los juegos, pero incorporar herramientas que permitan una mayor personalización.

De esta manera, Project Helix buscará ofrecer una plataforma capaz de adaptarse tanto a quienes prefieren jugar de manera sencilla como a los usuarios que desean modificar configuraciones y parámetros de rendimiento.

Microsoft promete retrocompatibilidad con cuatro generaciones de Xbox

Otra de las novedades más importantes fue confirmada por Jason Ronald, vicepresidente del área dedicada al desarrollo de Project Helix. El ejecutivo aseguró que la próxima consola mantendrá la compatibilidad con videojuegos de generaciones anteriores, una de las características que Microsoft pretende convertir en un diferencial frente a sus competidores. En la publicación conmemorativa por los 25 años de Xbox, la compañía describió su futura plataforma como “la máquina de juegos definitiva”.

“Elimina todas las barreras para jugar que han existido históricamente. Brinda acceso a toda la biblioteca; permite llevar cuatro generaciones del catálogo de Xbox, incluyendo el progreso, y tener todo disponible al instante. Además, hemos quitado las restricciones arbitrarias entre los juegos de consola y los de PC”, señalaron desde Microsoft.

La propuesta apunta a que los usuarios puedan trasladar sus bibliotecas de videojuegos a la nueva generación sin perder los avances conseguidos en títulos anteriores. Además, la integración entre plataformas permitiría reducir las diferencias entre las experiencias de juego disponibles en computadoras y consolas.

Aunque Microsoft destacó el acceso a cuatro generaciones de Xbox, todavía se esperan precisiones sobre el alcance de esa compatibilidad y los títulos que estarán disponibles.

Project Helix permitirá jugar títulos de Windows, pero seguirá siendo una Xbox

Una de las principales dudas sobre Project Helix está relacionada con su identidad como dispositivo, debido a que la compatibilidad con juegos de PC podría acercarla al funcionamiento de una computadora convencional. Sin embargo, Jason Ronald explicó que Microsoft mantiene una distinción clara entre ambos formatos.

“Tenemos muy claro el objetivo de diseño: Helix está concebida como una consola que, además, es capaz de ejecutar juegos de PC. No se trata de una PC que también permite jugar títulos de consola. La meta es que el acceso a los juegos sea sencillo, intuitivo e instantáneo. No obstante, si sos un jugador entusiasta o un usuario avanzado que busca un mayor nivel de personalización en cuanto a ajustes y opciones de rendimiento, tendrás total libertad para hacerlo”, detalló.

Las declaraciones permiten identificar dos objetivos principales en el desarrollo de la próxima Xbox. Por un lado, Microsoft pretende conservar una experiencia sencilla e inmediata, en la que los usuarios puedan comenzar a jugar sin atravesar configuraciones complejas.

Por otro, buscará ofrecer mayores posibilidades de personalización, especialmente para quienes estén interesados en modificar ajustes técnicos y optimizar el rendimiento de los videojuegos. Esta combinación representa una de las principales apuestas de la compañía para diferenciar a Project Helix de las consolas tradicionales.

Cuándo saldrá Project Helix y qué se sabe de sus versiones

Aunque Microsoft todavía no confirmó una fecha definitiva de lanzamiento, las previsiones mencionadas para Project Helix apuntan a una llegada escalonada entre 2027 y 2028.

Según las estimaciones difundidas, la compañía podría presentar primero una versión portátil hacia fines de 2027, mientras que el modelo destinado al uso hogareño llegaría a comienzos de 2028. Por el momento, estos plazos permanecen sujetos a confirmación oficial.

Tampoco se comunicaron detalles definitivos sobre el precio, las especificaciones técnicas, la capacidad de procesamiento o las características de los componentes que utilizará la nueva plataforma.

En consecuencia, todavía resta conocer cómo se implementará la compatibilidad con los juegos de Windows y qué diferencias existirán entre las eventuales versiones portátil y de sobremesa.

El desarrollo de Project Helix forma parte de una nueva etapa de competencia entre los principales fabricantes de consolas. Nintendo ya inició su renovación tecnológica con el lanzamiento de Switch 2, mientras que Sony prepara la sucesora de PlayStation 5.

La futura PS6 podría anunciarse entre fines de 2027 y principios de 2028, aunque la compañía japonesa todavía no confirmó oficialmente ese calendario. Frente a este escenario, Microsoft buscará diferenciar su próxima generación mediante una mayor integración entre el ecosistema de Xbox y el de computadoras con Windows.

La retrocompatibilidad, el acceso a videojuegos de PC y la posibilidad de personalizar el rendimiento aparecen como los principales ejes de esa estrategia. Por ahora, Project Helix continúa en desarrollo y Microsoft anticipó que ofrecerá más información sobre sus características durante los próximos meses.

La principal incógnita será cómo trasladará estas promesas a un dispositivo que busca mantener la facilidad de uso de una consola tradicional sin renunciar a las posibilidades técnicas de una computadora para videojuegos.