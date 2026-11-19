El cofundador de Microsoft fue visto junto a su hijo y su pareja por la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia. Su visita se suma a la realizada por otro magnate del mundo tecnológico, Peter Thiel, quien compró una casa en un reconocido barrio porteño.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates , llegó a la Argentina en medio de un fuerte hermetismo. Durante su estadía, recorrió el barrio porteño de La Boca y fue fotografiado en el puerto de Ushuaia. Su viaje se desarrolló sin una agenda oficial conocida y se produjo días después de una falla global que afectó los servicios de Microsoft .

La visita del multimillonario dejó dos postales inesperadas: una recorrida por las calles del icónico barrio de la Ciudad de Buenos Aires y una aparición en la terminal portuaria de la ciudad fueguina, con el canal Beagle como telón de fondo. En los días que se lo vio paseando por el país anduvo con un bajo perfil y no trascendieron detalles sobre los motivos del viaje.

En Buenos Aires, el empresario tecnológico fue visto en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad, entre los colores de Caminito y el movimiento habitual de la zona turística. Su presencia pasó rápidamente de una recorrida aparentemente privada a una de las imágenes destacadas de su paso por la Argentina.

La segunda postal llegó desde Tierra del Fuego. Gates fue fotografiado en el sector portuario de Ushuaia, donde la presencia de varios megayates también despertó curiosidad. Sin información oficial sobre su itinerario, la duración de su estadía o el propósito de la visita, el viaje volvió a quedar envuelto en el hermetismo.

En ambos destinos estuvo acompañado por su nueva pareja, la organizadora de eventos Paula Kalupa, viuda de un exdirectivo de Oracle y de HP, Mark Hurd, quien falleció en 2019. También los acompañó su hijo Rory John Gates , de 27 años, fruto de la unión con Melinda, su primera esposa.

El antecedente de Bill Gates en Ushuaia

La aparición de Gates en Tierra del Fuego tampoco sería inédita. Según consignaron distintos medios, el multimillonario ya había visitado Ushuaia en 2007.

En aquel entonces, el estadounidense era poseedor de la fortuna más grande del mundo con u$s56.000 millones, según Forbes, cifra que hoy parece menor frente a los u$s869.000 millones que ostenta Elon Musk en 2026. Su presencia también despertó interés por tratarse de una de las personalidades más reconocidas del mundo tecnológico y empresarial.

Casi dos décadas después, el empresario volvió a pasar por la capital fueguina, nuevamente sin anuncios previos ni información oficial sobre los motivos de su estadía. Su recorrido por La Boca y su aparición frente al canal Beagle volvieron a poner a la Argentina en el radar de una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica mundial.

Peter Thiel también eligió la Argentina y reforzó su apuesta por Vaca Muerta

La visita de Gates no fue el único movimiento de una figura destacada del ecosistema tecnológico y financiero estadounidense en la Argentina. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, también pasó por el país durante 2026. En abril mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno, y compró una casona en la Ciudad de Buenos Aires.

El inversor también incrementó su exposición al sector energético argentino a través de su fondo Thiel Macro LLC. Según un formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), elevó un 59% su posición en Vista Energy entre junio y septiembre, hasta alcanzar una tenencia valuada en alrededor de u$s123 millones.

Thiel había ingresado en la compañía durante el segundo trimestre, cuando su fondo informó una inversión cercana a los u$s76 millones. Fundada y dirigida por Miguel Galuccio, Vista es una productora independiente de petróleo con operaciones en Vaca Muerta y cotización en Nueva York mediante certificados representativos de sus acciones.

La visita de Bill Gates llegó después de una falla global en Microsoft

El paso de Gates por la Argentina se produjo apenas una semana después de que Microsoft atravesara una de las interrupciones de servicio más importantes de su historia reciente. El 12 de noviembre, una falla en la red que da soporte a Microsoft 365 afectó el funcionamiento de Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas en distintas partes del mundo.

En el momento más crítico del incidente, más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejó de responder, según reconoció la propia compañía. El origen del problema fue un defecto de software introducido en julio que no había sido detectado durante las pruebas de carga previas a su implementación.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en la red social X que el episodio respondió a "tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red". El inconveniente permaneció latente durante tres meses, hasta que una combinación de mayor tráfico y menor capacidad de los servidores terminó por activarlo.

El episodio también se produjo en un contexto de advertencias del propio Gates sobre los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial. Días antes del colapso de Microsoft 365, el empresario había señalado, en una entrevista con ABC News, que los ciberataques podrían convertirse en una de las principales amenazas vinculadas al desarrollo de esta tecnología.

"El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques", sostuvo, al advertir que los modelos de inteligencia artificial más avanzados pueden facilitar la ejecución de ataques informáticos sofisticados si no existen controles adecuados.

Gates distinguió ese peligro inmediato de otro escenario más lejano: la posibilidad de que la inteligencia artificial escape al control humano. "El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener", afirmó.

Además, cuestionó que la supervisión de estas herramientas quede exclusivamente en manos de las compañías que las desarrollan. "La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente", planteó.