El country manager de Microsoft Argentina analiza el avance de la inteligencia artificial en el sector privado, los obstáculos para llevarla a gran escala y el potencial del talento local. Además, explica qué factores definen las inversiones de la multinacional en la región.

Los argentinos utilizan más inteligencia artificial que el promedio mundial, pero las empresas locales avanzan a un ritmo menor que las de los países desarrollados. El 23,4% de la población en edad de trabajar recurre a herramientas generativas, frente al 18,8% global , según el AI Diffusion Report de Microsoft. Sin embargo, apenas el 11,2% de las compañías incorporó esta tecnología a sus operaciones, contra el 20,2% de la OCDE , de acuerdo con estimaciones de la Universidad de San Andrés. Para Microsoft, esa brecha representa uno de los principales desafíos del mercado argentino. “Todos los directores están preguntando cómo hacemos, cómo aceleramos, cómo llevamos estos pilotos a una escala que nos permite hacer un cambio radical” , aseguró a Ámbito Sebastián Aveille, country manager de Microsoft Argentina .

La transformación también atraviesa al propio gigante tecnológico. Microsoft factura alrededor de u$s1.000 millones diarios y busca consolidar su posición en el negocio de la inteligencia artificial, tanto a través de su infraestructura en la nube como del desarrollo de nuevas herramientas. Su estrategia combina inversiones en compañías como OpenAI , acuerdos con Anthropic y el desarrollo de modelos propios. En paralelo, impulsa la expansión de Copilot , al que presentó durante su conferencia Ignite como “el nuevo sistema operativo para el trabajo” .

En la Argentina, esa estrategia está encabezada por Aveille, quien asumió la conducción local en julio de 2025 , después de una trayectoria de más de una década dentro de la compañía. Contador egresado de la UADE, con un posgrado en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, ingresó a Microsoft en 2011 como controller y posteriormente ocupó posiciones comerciales y vinculadas al segmento pyme.

Uno de los desafíos que enfrenta el país es su posicionamiento dentro del mapa regional de inversiones tecnológicas. Microsoft cuenta con regiones de centros de datos de Azure en Brasil, México y Chile, pero todavía no tiene una en la Argentina . Aveille explicó que estas decisiones involucran más de 30 variables, entre ellas la demanda, la disponibilidad de energía y el talento local. Sin embargo, aclaró que la ausencia de infraestructura propia no limita el acceso a sus servicios: “No tiene que ver la localización geográfica del centro de datos con el acceso a los servicios” .

La discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial también incluye su regulación. Frente a la postura del Gobierno de Javier Milei de evitar restricciones preventivas, el ejecutivo planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los datos personales y el desarrollo tecnológico. “Las reglas claras sí, entender para qué se usan mis datos sí, pero no cercenar la capacidad de innovación” , sostuvo.

En diálogo con Ámbito, Aveille analizó el avance de la inteligencia artificial entre las empresas argentinas, las dificultades que enfrentan las pymes, las decisiones de inversión y el papel que puede ocupar el país en el nuevo escenario tecnológico. Para el ejecutivo, el mercado local atraviesa “un momento de ebullición”, en el que la principal preocupación de las compañías ya no pasa solamente por experimentar con estas herramientas, sino por incorporarlas a sus procesos y obtener resultados concretos.

Periodista: ¿Qué balance hace de Microsoft en la Argentina a casi un año y medio de haber asumido como country manager?

Sebastián Aveille: El balance desde año y medio, la verdad que es súper positivo. Estamos en un momento de ebullición, con muchísimo interés y tracción, obviamente centrado en la inteligencia artificial, pero que no deja de ser relevante todo el resto de las conversaciones que venimos teniendo desde hace tiempo, que tiene que ver con manejo de la información, la ciberseguridad, la infraestructura, la innovación, cómo seguir buscando valor haciendo uso de nuestra plataforma tecnológica.

P.: ¿Qué sectores de la economía argentina traccionan hoy la demanda tecnológica?

S.V.: La tecnología está casi omnipresente, entonces tenemos una variedad de movimientos. Tanto el sector de industria, como el financiero, los servicios, la energía, todos ellos se apalancan en la inteligencia artificial y en la tecnología para poder seguir generando innovación pero también logrando hacer más con menos, generar eficiencia, ser más productivos y poder entregar mejores productos y servicios a sus clientes. En términos de industria, te diría que un poco se ve a través de todos los verticales, incluido el sector público.

P.: A casi 4 años de la irrupción de la IA: ¿qué grado de madurez tienen las empresas argentinas en la adopción y despliegue de estas nuevas tecnologías?

S.V.: Todas las compañías están en este proceso. Grandes empresas y pymes. Es muy importante entender que no hay que invertir en inteligencia artificial si no seguiste un proceso de organización y orquestación de datos y si no tenés una postura clara de ciberseguridad para poder estar convencido y confiado de que lo estás haciendo a una escala y con una infraestructura que te permita hacerlo. Hay un proceso detrás de llegar a obtener ventaja de la inteligencia artificial como tal, que tiene que ver con la escala de embeber en los procesos de la compañía esta tecnología. Si miramos la evolución desde el 2023, lo que sucedió es que primero hubo un uso creciente de los asistentes, de los copilotos, que le permitió a las personas poder hacer más con menos tiempo, tener más acceso a la información, producir mejores resultados, siempre entrenándose y generando conocimiento de para qué y cómo utilizar esas nuevas herramientas y de cómo volcar eso al trabajo diario de que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Lo que vemos en el último año y medio o dos, tiene que ver con la era agéntica, que es poder tener y orquestar agentes que puedan completar procesos con límites claramente definidos por las personas responsables y con una seguridad atrás que permita que esos agentes operen de manera segura y no quedar sujeto a riesgos de ciberseguridad.

En diálogo con Ámbito, Aveille aseguró que la demanda argentina vive un momento de "ebullición".

P.: ¿Cuál creén que es hoy el mayor desafío que afronta el ecosistema empresarial argentino en materia de innovación y tecnologización? Y teniendo en cuenta la preponderancia del segmento pyme: ¿ves en ellas alguna dificultad en particular?

S.V.: En las Pymes vemos una enorme intencionalidad, un avance fuerte en muchos de los proyectos. De hecho, nuestro World Trend Index marca a las empresas multiplicando la cantidad de agentes año con año, en todos los tamaños de las organizaciones. Por ahí sucede que el proceso es más acelerado en las empresas grandes, pero en las segmento pyme también es muy acelerado. Creo que es difícil agrupar y no necesariamente esa agrupación tiene que ser por tamaño de organización, sino que tiene que ver con la inversión que se haya efectuado originalmente. El nivel de deuda pendiente que haya en términos de manejo de data o de seguridad. Y ahí la verdad es que no sé si puedo meter a todas las pymes en la misma bolsa, hay de todo tipo. Hay pymes que han sido mucho más protecnológicas y otras que están en ese camino, quizás un poco más atrasadas, porque necesitan todavía saldar algún nivel de deuda respecto de cómo manejan los datos y de seguridad. Nuestra recomendación sostenida es que la postura de ciberseguridad es central para poder escalar, como también lo es y está muy atado, la forma en que se gobierna a los agentes; cómo los manejamos; qué hace cada agente; quién aprueba lo que hace cada uno; quién revisa el resultado de lo que producen y cómo marcamos límites y le damos entidad a la gente dentro de una organización para asegurarnos que solo pueda acceder a la información que queremos.

El nuevo mapa tecnológico global y el lugar de Argentina

P.: ¿Qué lugar ocupa la Argentina en el nuevo mapa que se dibujó a raíz de la penetración de la Inteligencia Artificial?

S.V.: Argentina tiene algunas cualidades que ha sostenido durante muchos años y el talento es el eje central. Tenemos mucha gente de altísima capacidad que ha estado muy cercana a la innovación. De hecho, esa búsqueda de innovación es en Argentina casi que una cualidad que llevamos adelante. Ejemplo de esto es la cantidad de unicornios que se han producido nacidos en el país, vinculado con la cantidad de habitantes que somos, que está sobredimensionado. Eso es parte de lo que somos los argentinos. La capacidad de adaptación y de alguna manera la búsqueda de nuevos desafíos, son para mí pilares fundamentales en este mundo de tecnología que la verdad cambia diario. Entonces, ¿cómo me adapto? Bueno, es con curiosidad, con una mentalidad de crecimiento, con adaptabilidad al medio cambiante. Y la Argentina en ese sentido cumple un rol relevante en la región y eventualmente en el mundo, porque este tipo de tecnologías es bien democratizada, podemos acceder a la misma tecnología que puede acceder alguien en cualquier país desarrollado del mundo, sin ningún inconveniente y a un costo relativamente asequible.

P.: En una macroeconomía que tuvo un profundo cambió de reglas en los últimos años: ¿cómo deciden hoy las empresas argentinas cuánto y cómo invertir en tecnología?

S.V.: Creo que la tecnología no deja de ser una inversión y un recurso que es aliado a un negocio. Las inversiones en Argentina, en la región y en el mundo son analizadas de manera muy profunda y detallada por cada organización para entender qué vale la pena hacer y en qué orden de prioridad. En Argentina me parece que lo que tenemos es un empresariado muy enfocado en profundizar ese análisis, en entender cómo agrega valor y cuál es el nivel de inversión está dispuesto a poner en esa tecnología. Quieren entender cuál es el rédito que les devuelve y ver si potencian o no la inversión, si encuentran un camino donde efectivamente eso les permita una innovación que les traiga valor al negocio y es retroalimentada para poder seguir creciendo. Me parece que ahí el rol del empresariado en términos de analizar es interesante y está muy acostumbrado a eso. Es en inteligencia artificial, como en cualquier otra inversión que también pueda estar haciendo. Lo que sí es bien rígido y profundo en el entendimiento de cuál es el rédito esperado, cuál es la métrica que estoy mejorando, qué es lo que queremos cambiar y qué queremos lograr, cómo medimos que eso suceda. Esas son conversaciones que hoy definitivamente estamos teniendo con muchos clientes.

P.: ¿Cómo se explica la Argentina ante la casa matriz?

Creo que la primera explicación tiene que ver con la innovación, con esa intencionalidad por la búsqueda de oportunidades, por brindar nuevos servicios, por ser, por tener una capacidad para brindar y flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Y ahí hay cosas que son infinitamente más altas o mucho más globales que lo local o lo regional, la geopolítica. Entonces nuestro posicionamiento como Argentina o como talento diferenciador tiene que ver con estas capacidades que hemos desarrollado, por las razones que sea, y que permiten hoy volcar esos conocimientos y habilidades hacia el resto del globo, incluyendo nuestra casa matriz.

P.: Microsoft tiene regiones de centros de datos en Brasil, México y, desde 2025, Chile. En la Argentina no tiene infraestructura propia. ¿Cómo se toman esas decisiones y qué le falta al país frente a sus competidores regionales?

La infraestructura de Azure, que es nuestra nube pública, es una infraestructura de escala global, con localizaciones en todo el mundo. Dentro de Latinoamérica, efectivamente están Brasil, México y Chile, que es la última que inauguramos. Las decisiones de dónde se localizan los centros de datos, las regiones de Azure, tienen un alto nivel de complejidad. De hecho se evalúan más de 30 variables y son decisiones de larguísimo plazo. Para llegar a la inauguración de 2025 de Chile, tenemos que retrotraernos a una decisión de más de 5 años atrás. ¿Cuáles son algunos de estos parámetros? Obviamente tiene que ver con la localización geográfica, la demanda, el talento local, la energía. Hay toda una serie de cuestiones atrás de esa decisión que son complejas, con muchas variables y de muy largo plazo. Y que al final, en algún lado tiene que estar sentado ese data center. Pero tanto el centro de datos que está en Chile, como el de Brasil, el de México y el del resto de los lugares del mundo, son la infraestructura crítica que usamos en la Argentina para poder soportar todos los procesos. No tiene que ver la localización geográfica del centro de datos con el acceso a los servicios. Y eso para mí, es parte del gran valor que tiene una infraestructura global como la nuestra, y como de algunas otras empresas tecnológicas, que te permiten acceder al mismo nivel de servicios, no importa dónde estés.

Archivo. Aveille explicó las variables que analiza Microsoft a la hora de abrir una región Azure en un país.

P.: En medio de toda esta transformación: ¿llegó el momento de que Argentina tenga una ley de inteligencia artificial? ¿Qué debería decir?

Definitivamente estamos de acuerdo con que hay que proteger los datos de las personas y proveer un servicio que tenga líneas claras de qué es lo que sí y lo que no se puede hacer, que persiga el bien en un punto, que no pueda usarse infraestructura para cosas que definitivamente serían del mal, que los ciudadanos no tengan miedo de que sus datos sean utilizados para fines distintos a los previamente acordados, que la inteligencia artificial se alimente de datos cuyo dueño sabe que son utilizados para eso y no que sean mal utilizados. Entonces, creo que reglas claras definitivamente son importantes. Después, lo que no queremos es que esas reglas terminen cercenando, de alguna manera, la capacidad de innovación o el acceso a soluciones que mejoren nuestra propia productividad. Si de alguna manera esos lineamientos impiden eso, creo que ahí empieza la complejidad. Hoy la tecnología nos permite lograr avances que era imposible soñar tiempo atrás. Entonces, las reglas claras sí, entender para qué se usan mis datos sí, pero no cercenar la capacidad de innovación.

P.: Microsoft firmó acuerdos con el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público bonaerense y el Banco Provincia. ¿Qué nivel de digitalización encontraron en el sector público y qué buscan con esos convenios?

S.V.: El Estado no es diferente a cualquier otra organización que requiere una inversión inicial y una profundización en el manejo de los datos, en la infraestructura y en la seguridad para manejar esa infraestructura y el procesamiento de esos datos, etcétera. Creo que no podemos englobar a todo el Estado. Hay provincias, naciones y municipios con diferentes scopes y diferentes niveles de desarrollo y avance. Hay un crisol de donde tenés todavía muchos lugares donde esa inversión está un poco atrasada y entonces no permite todavía llegar a niveles de innovación o a aplicar profundamente inteligencia artificial para, por ejemplo, mejorar la forma en que recibimos asistencia como ciudadanos o en que realizamos trámites en diferentes entes gubernamentales. Pero después tenemos otros que sí han ido avanzando y están en un estado bien diferente. Los acuerdos que mencionás son interesantes porque, uno de los ejes centrales que cruza varios de los mismos, tiene que ver con poder capacitar y asegurarnos de que las personas entiendan, conozcan y profundicen los conocimientos para poder volcarlo en los que ellos son expertos. Nosotros le ponemos a disposición entrenamientos desde el punto de vista de tecnología, modelos, inteligencia artificial, seguridad, etcétera, y las personas que son expertas en lo que hacen pueden atar esos conocimientos que nosotros les brindamos con lo que realmente saben hacer, para prestar un mejor servicio y encontrar las formas de hacer mejor algo que veníamos haciendo de una determinada manera.

Lo que vamos encontrando es una aceleración en encontrar cómo la tecnología puede ser un habilitador para atender mejor a los ciudadanos, para llevar adelante una justicia que sea más justa, ojalá, pero además que permita tener más acceso a información sobre decisiones que se tomaron en el pasado y entonces empieza a ser muy relevante en el momento de tomar una decisión o de decidir en diferentes momentos de los procesos judiciales. Ese es el tipo de cosas que vamos encontrando y que tiene un poder espectacular por la masividad y la llegada que tiene el sector público que genera un impacto en los ciudadanos.

P.: Para cerrar, ¿cómo imagina a las empresas argentinas dentro de un año?

S.V.: Lo que veo es una una enorme ebullición, como empezábamos, de interés y de aceleración de todo tipo de organizaciones crecientemente en moverse a un mundo más agéntico, de poder generar automatizaciones controladas que nos permitan ser más productivos y brindar mejores servicios, productos. Cuando nos sentamos en los boards de los clientes, en las mesas de directorio de los clientes, el tema de la inteligencia Artificial hoy juega un rol central. Todos los directores están preguntando cómo hacemos, cómo aceleramos, cómo llevamos estos pilotos que venimos haciendo hace un par de meses o años, a una escala que nos permite hacer un cambio radical. Lo que veo de acá para adelante es una aceleración muy grande de esto, con lo cual vamos a empezar a notar casi a diario esta penetración de la tecnología y de la inteligencia artificial en el día a día.