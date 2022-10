Temporada de balances: las tecnológicas se despiden del crecimiento y se ajustan el cinturón

Microsoft

Microsoft reportó este martes unas ganancias netas de u$s17.556 millones en el primer trimestre de su ejercicio 2023 -que no sigue el calendario natural-, un 14 % menos respecto al mismo periodo del año pasado, erosionado por mayores costos. No obstante, la empresa líder de innovación logró superar sus beneficios por acción de u$s2,32 alcanzando u$s2,35, así como también los ingresos esperados de u$s49.860 por los u$s50,136 registrados por la compañía. En un comunicado, la tecnológica dirigida por Satya Nadella indicó que sus ingresos del trimestre comprendidos entre julio y septiembre, tuvieron un gran impulso por su negocio en la nube, sin embargo no logró superar el conceso esperado de antemano.