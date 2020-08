Dólar: crece la "compra hormiga" y 3,3 millones de personas adquirieron u$s618 millones

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" dado a conocer por la autoridad monetaria, la compra promedio per cápita se ubicó por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200, al llegar a u$s 193.

El crecimiento en la cantidad de individuos que adquirió moneda extranjera se dio a pesar de la firme tendencia alcista del tipo de cambio y en medio de la incertidumbre por la crisis del coronavirus y la negociación con los bonistas por la reestructuración de la deuda.

El estudio sostuvo que las "personas humanas" registraron compras netas de moneda extranjera por u$s 778 millones, "básicamente para atesoramiento (u$s 618 millones), y gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (unos u$s 110 millones, con caída de 72% interanual, en el marco de cierre de fronteras".

La cantidad de personas que optan por adquirir dólares crece de manera sostenida dado que en abril la cifra había sido de 1.200.000, mientras que en mayo había saltado a 2.400.000.

El monto adquirido también mostró un aumento ya que en mayo la compra neta de divisas de los individuos había sido de u$s 534 millones.

Además, el análisis del Banco Central indicó que en junio se realizaron transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por u$s 33 millones, "mayormente contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios".

En tanto, señaló que durante junio, las reservas internacionales de la autoridad monetaria expusieron un incremento de unos u$s 653 millones, con lo que finalizó el mes con un stock de u$s 43.241 millones.