Moody's elevó la calificación de cinco empresas argentinas: cuáles fueron las beneficiadas

La calificadora mejoró la nota de empresas argentinas luego de la mejora en la calificación soberana. Cuáles son las beneficiadas y los motivos.

La mejora de la calificación crediticia de la Argentina se trasladó al sector corporativo. Luego de elevar la nota soberana de largo plazo del país de Caa1 a B3, con perspectiva positiva, Moody's Ratings mejoró la calificación de cinco empresas de infraestructura, al considerar que el nuevo escenario macroeconómico fortaleció sus condiciones operativas y financieras.

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Las compañías beneficiadas fueron Transportadora de Gas del Sur (TGS), Aeropuertos Argentina, Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (EDEMSA), Genneia e YPF Luz , cuyas calificaciones corporativas y de deuda pasaron de B2 a B1 , todas con perspectiva estable. En cambio, MSU Green Energy mantuvo su nota en B2 , también con perspectiva estable.

Según explicó Moody's, la mejora refleja un entorno económico y financiero más favorable para las empresas de infraestructura, que presentan sólidos fundamentos operativos, adecuados niveles de liquidez y métricas crediticias consistentes con la nueva calificación.

No obstante, la agencia remarcó que la calidad crediticia de estas compañías continúa estrechamente vinculada a la del soberano argentino, por lo que cualquier deterioro en el perfil crediticio del país o cambios regulatorios relevantes podrían impactar sobre sus notas.

En el caso de TGS , Moody's destacó el carácter estratégico de sus activos para el sistema de transporte de gas y para el desarrollo de Vaca Muerta. También ponderó la diversificación entre negocios regulados y no regulados, su bajo nivel de apalancamiento y una sólida posición de liquidez. Para Aeropuertos Argentina , la calificadora resaltó la fortaleza de la principal red aeroportuaria del país, respaldada por una concesión vigente hasta 2038, ingresos dolarizados a través de sus tarifas y el sostenido crecimiento del tráfico aéreo.

En EDEMSA, la mejora respondió a la estabilidad de su negocio regulado de distribución eléctrica, su posición monopólica en Mendoza, un esquema tarifario que contempla actualizaciones periódicas y una generación de caja previsible.

Respecto de Genneia, Moody's valoró su liderazgo en energías renovables, la previsibilidad de sus ingresos gracias a contratos de largo plazo, su desempeño operativo y el plan de expansión que mantiene para seguir incrementando su capacidad instalada. En cuanto a YPF Luz, la agencia destacó la diversificación de su parque de generación, la combinación de contratos de largo plazo con CAMMESA y clientes privados, el respaldo estratégico de YPF y el crecimiento previsto en energías renovables.

YPF Luz una de las beneficiadas por Moody's YPF Luz

El caso de MSU Green Energy

A diferencia del resto de las compañías, MSU Green Energy conservó su calificación en B2. Moody's explicó que la empresa cuenta con ingresos mayoritariamente dolarizados mediante contratos de largo plazo y activos estratégicos como el complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, además de nuevos proyectos solares y de almacenamiento de energía.

Sin embargo, consideró que esos factores positivos todavía se equilibran con riesgos vinculados a la ejecución de proyectos, la variabilidad de los recursos renovables, una mayor exposición futura a precios de mercado y un nivel de apalancamiento relativamente elevado.

Qué podría impulsar nuevas mejoras

La calificadora señaló que futuras subas en las notas corporativas dependerán, en primer lugar, de nuevas mejoras en la calificación soberana de Argentina.

A nivel empresarial, también serán determinantes el mantenimiento de una sólida posición de liquidez, bajos niveles de endeudamiento y un desempeño operativo consistente.

Por el contrario, un deterioro del perfil crediticio del país, un empeoramiento del escenario macroeconómico o cambios regulatorios adversos podrían generar presión sobre las calificaciones. Moody's también advirtió que un aumento del apalancamiento o modificaciones en las condiciones de pago de CAMMESA podrían afectar particularmente a algunas de las compañías del sector energético.