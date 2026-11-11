Moody's proyecta un deterioro del crédito global en 2027 y advierte por el impacto de las tasas y la IA

La calificadora anticipó un deterioro de las condiciones crediticias internacionales, pese a que las principales economías seguirán creciendo. El encarecimiento del financiamiento, las inversiones en inteligencia artificial y la mayor intervención de los gobiernos marcarán el próximo año.

La agencia calificadora Moody's Ratings anticipó que las condiciones crediticias globales se debilitarán de cara a 2027, en un escenario en el que las principales economías continuarán expandiéndose, pero los mayores costos de financiamiento y los elevados precios de la energía generarán presiones sobre determinados sectores.

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En su informe, la calificadora identificó cuatro factores que determinarán la evolución del crédito durante el próximo año: el encarecimiento del financiamiento, la transformación impulsada por la inteligencia artificial, la creciente intervención de los gobiernos y los mayores costos asociados a la seguridad energética, comercial y de infraestructura.

Según el documento, las empresas altamente endeudadas, los sectores sensibles a las tasas de interés y los emisores con importantes necesidades de refinanciamiento serán los más vulnerables. En cambio, las compañías con flujos de caja sólidos, deuda de largo plazo y menor exposición a los costos energéticos estarán mejor posicionadas para afrontar el nuevo escenario.

Uno de los principales desafíos identificados por Moody's es el encarecimiento del crédito. Las tasas de política monetaria de los bancos centrales y los rendimientos de los bonos gubernamentales permanecen considerablemente por encima de los niveles registrados durante el período de tasas excepcionalmente bajas.

En ese contexto, muchas compañías deberán refinanciar sus vencimientos a tasas superiores a las que obtuvieron originalmente, lo que incrementará los costos del servicio de la deuda. De acuerdo con el informe, más del 60% de los bonos globales de alto rendimiento que vencen entre 2027 y 2029 fueron emitidos durante el período de tasas bajas de 2019 a 2021.

Actualmente, los nuevos bonos de alto rendimiento se emiten a tasas aproximadamente 100 puntos básicos superiores a las de la deuda que reemplazarán. La primera gran concentración de vencimientos llegará en 2027 y aumentará durante 2028 y 2029.

La calificadora aclaró que no espera un incremento generalizado de las tasas de incumplimiento entre los emisores de grado especulativo. Sin embargo, advirtió que las tasas de interés más elevadas están deteriorando la cobertura de intereses y reduciendo la capacidad de refinanciamiento de los prestatarios más apalancados.

En el mercado de crédito privado, Moody's también identificó señales de tensión, reflejadas en un mayor uso de intereses capitalizados, extensiones de vencimientos y otras herramientas destinadas a preservar la liquidez.

Los riesgos que señala Moody's

Deuda pública: Moody's proyecta un aumento de u$s39 billones hasta 2030

Las mayores tasas también tendrán consecuencias sobre las finanzas públicas. Según las proyecciones de Moody's, la deuda gubernamental aumentará de USD 99 billones a fines de 2025 a u$s138 billones en 2030, lo que representa un incremento de u$s39 billones.

El informe identifica a los gastos por intereses como el principal factor detrás de ese aumento. A medida que los gobiernos refinancien sus obligaciones a tasas más elevadas, el servicio de la deuda absorberá una proporción creciente de los ingresos públicos.

La presión será particularmente importante para los países con déficits fiscales amplios y persistentes, deuda de corto plazo o grandes necesidades de financiamiento.

Asimismo, Moody's señaló que la composición de los compradores de deuda soberana está cambiando. Mientras los bancos centrales y las entidades bancarias redujeron su participación, en Estados Unidos y, en menor medida, en el Reino Unido, parte de la demanda está siendo cubierta por estrategias apalancadas utilizadas por fondos de cobertura.

La calificadora advirtió que una liquidación acelerada de esas posiciones podría generar tensiones incluso en los mercados de bonos gubernamentales más profundos.

Inteligencia artificial: inversiones cercanas a u$s1 billón en 2027

La inteligencia artificial seguirá representando uno de los principales motores de inversión durante 2027, aunque Moody's anticipa que su ritmo de crecimiento comenzará a desacelerarse.

El informe estima que los gastos de capital de los grandes proveedores estadounidenses de infraestructura tecnológica se acercarán a USD 1 billón en 2027, a los que se suman u$s2,8 billones en compromisos futuros.

Hasta el momento, estas inversiones beneficiaron principalmente a los fabricantes de semiconductores, las compañías de tecnología de la información, los proveedores de energía y los fabricantes industriales. Sin embargo, la calificadora advirtió que el próximo año estará marcado por un mayor escrutinio sobre la rentabilidad de estos proyectos.

De acuerdo con sus estimaciones, la inteligencia artificial necesitaría aportar aproximadamente entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales anuales adicionales al crecimiento de la productividad laboral simplemente para alcanzar un punto de equilibrio que justifique los niveles actuales de inversión.

Moody's señaló que las ganancias de productividad y los aumentos de beneficios necesarios para respaldar el gasto todavía no son visibles a gran escala, pese a la creciente adopción de esta tecnología.

En cuanto a los sectores, la calificadora considera que los fabricantes de chips y memorias se encuentran entre los principales beneficiarios, mientras que las actividades vinculadas con software, servicios informáticos, servicios profesionales y medios de comunicación enfrentarán mayores presiones competitivas.

Las compañías que logren incorporar eficazmente estas herramientas podrán mejorar su eficiencia y reducir costos. No obstante, una mayor competencia podría obligarlas a trasladar parte de esos ahorros a los consumidores, limitando las mejoras de rentabilidad.

Mayor intervención de los gobiernos y cambios en el comercio internacional

Otro de los factores que condicionarán el escenario crediticio de 2027 será la creciente intervención estatal en las principales economías. Moody's señaló que los gobiernos están recurriendo cada vez más a herramientas como aranceles, controles de exportaciones, regulaciones, restricciones a las inversiones y apoyo directo a sectores estratégicos.

Estas medidas responden, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas, las preocupaciones por el costo de vida, las necesidades de defensa, la transición energética y la competencia tecnológica.

La calificadora advirtió que muchas de estas políticas pueden implementarse, ampliarse o revertirse con mayor rapidez que los programas fiscales tradicionales, lo que reduce el tiempo de adaptación de empresas e inversores. Sin embargo, el impacto no será necesariamente negativo para todos los sectores.

Las industrias que reciben subsidios, protección comercial o apoyo estratégico, como defensa, semiconductores y determinadas actividades vinculadas con la transición energética, podrían beneficiarse de mayores inversiones y demanda. Por el contrario, otros sectores enfrentarán costos adicionales, mayores exigencias regulatorias o una competencia más intensa.

Para los gobiernos, Moody's considera que el principal desafío será avanzar en sus objetivos industriales, comerciales, energéticos y climáticos sin deteriorar significativamente sus cuentas fiscales.

Energía, minerales críticos y seguridad: mayores costos para la economía

El cuarto factor señalado por Moody's es el incremento de los gastos destinados a garantizar la seguridad del suministro de energía, minerales críticos, equipamiento de defensa y otros insumos estratégicos.

La calificadora explicó que las empresas y los gobiernos están priorizando cada vez más la resiliencia de sus cadenas de suministro, incluso cuando esto implica asumir costos superiores. Esta tendencia genera oportunidades para determinados productores, pero también eleva los gastos en otras actividades económicas.

Entre los potenciales beneficiarios, Moody's destacó a los exportadores de minerales críticos de América Latina, los proveedores aeroespaciales y de defensa y los exportadores australianos de gas natural licuado. En contrapartida, las industrias altamente dependientes de esos insumos podrían enfrentar mayores costos y una pérdida de competitividad.

Las perspectivas de Moody's para 2027

Pese al escenario de mayores presiones, Moody's no anticipa una contracción generalizada de las principales economías ni un incremento amplio de los incumplimientos entre los emisores de deuda de grado especulativo.

Su diagnóstico apunta a una creciente diferenciación entre empresas, sectores y gobiernos según su capacidad para afrontar mayores costos financieros, adaptar sus modelos de negocios y responder a cambios regulatorios y tecnológicos.

En ese contexto, las compañías con mayor liquidez, estructuras de capital más simples y vencimientos de deuda de largo plazo estarán mejor preparadas, mientras que los emisores altamente apalancados o con necesidades inmediatas de refinanciamiento enfrentarán mayores dificultades.