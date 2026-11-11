La aclamada serie de zombis en Amazon Prime de solo 16 episodios que supera a 'The Walking Dead' en la crítica

Un pueblo alpino recibe el regreso inesperado de personas fallecidas y enfrenta un misterio que transforma por completo la vida de sus habitantes.

Hay historias de muertos vivientes que apuestan por las persecuciones, las hordas de criaturas y las escenas sangrientas para mantener al espectador frente a la pantalla. Sin embargo, algunas producciones encontraron otra manera de generar miedo y Prime Video lo sabe: imaginar qué pasaría si una persona fallecida regresara a su casa y pretendiera continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido.

Ese es el punto de partida de The Returned , una producción francesa que se convirtió en una de las propuestas más particulares del género fantástico y de terror. Con una historia que combina elementos sobrenaturales, conflictos familiares y misterio, logró conquistar a la crítica internacional sin necesitar decenas de temporadas para desarrollar su universo.

Esta producción francesa fue creada por Fabrice Gobert y estrenada en noviembre de 2012. Su historia transcurre en una pequeña localidad de montaña , donde un acontecimiento imposible altera la tranquilidad de todos sus habitantes: varias personas que habían muerto años atrás regresan repentinamente a sus hogares.

Una localidad de montaña y un fenómeno inexplicable son los escenarios de esta historia de suspenso.

Lo más inquietante es que los recién llegados no parecen haber envejecido . Tampoco recuerdan las circunstancias de sus muertes ni comprenden por qué sus familiares reaccionan con semejante desconcierto. Para ellos, el tiempo prácticamente no pasó. Para quienes siguieron viviendo, en cambio, sus regresos representan un acontecimiento difícil de procesar.

Uno de los casos centrales es el de Camille, una adolescente que murió en un accidente de autobús. Cuando vuelve a su casa, descubre que su familia tuvo que reconstruir su vida durante los años de ausencia . Su hermana gemela creció, sus padres cambiaron y el lugar que ocupaba ya no es exactamente el mismo.

Otro personaje fundamental es Simon, un joven que reaparece cuando su antigua pareja está a punto de casarse con otro hombre. Su regreso abre una serie de conflictos sentimentales y plantea una pregunta bastante incómoda: ¿Qué sucede cuando alguien que se creía perdido vuelve, pero el mundo ya aprendió a vivir sin esa persona?

La producción también introduce a Víctor, un niño misterioso cuya presencia genera una inquietud particular. Su comportamiento, sus silencios y la relación que establece con los demás aportan algunos de los momentos más perturbadores de la historia.

A medida que avanzan los capítulos, los regresos dejan de ser acontecimientos aislados. Los asesinatos misteriosos, los secretos del pasado y los fenómenos inexplicables empiezan a entrelazarse, mientras la comunidad intenta encontrar una explicación para lo que sucede.

Cuántas temporadas y capítulos tiene

Para quienes prefieren las historias breves, tiene una ventaja considerable: su recorrido televisivo está compuesto por dos temporadas de ocho episodios cada una, con un total de 16 capítulos. La primera entrega se estrenó en 2012 y presenta los primeros regresos, las reacciones de los familiares y los misterios que comienzan a alterar la vida del pueblo. A través de distintos personajes, construye un relato coral en el que cada episodio aporta nuevas piezas para comprender el fenómeno.

La segunda temporada llegó en 2015, después de una espera de casi tres años. En esta etapa, la narración retoma los acontecimientos anteriores y profundiza en los interrogantes que quedaron abiertos. También incorpora nuevos elementos sobrenaturales y desarrolla las consecuencias de los cambios que atravesó la comunidad.

Los capítulos tienen una duración aproximada de 50 a 60 minutos, según la entrega. Esto permite completar la historia en unas pocas jornadas, sin necesidad de seguir una producción que se extienda durante varias temporadas adicionales. El elenco incluye a Yara Pilartz como Camille, Jenna Thiam como Léna, Pierre Perrier como Simon, Anne Consigny como Claire y Frédéric Pierrot como Jérôme, entre otros intérpretes.

Trailer de The Returned