Efecto Nvidia: AMD y Broadcom se disparan en Wall Street y ganan terreno en la carrera por la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Mientras Nvidia acumula una caída del 10% en dos jornadas, sus competidoras extienden las ganancias. AMD avanza 6,24% en el premarket y Broadcom sube 4,29%, impulsadas por nuevas oportunidades de negocios y sólidos resultados financieros.

¿Quién viene ganando la carrera por la inteligencia artificial? Imagen creada con inteligencia artificial

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom vuelven a destacarse en Wall Street, en medio de una fuerte corrección de Nvidia, el gigante de los semiconductores que lidera el mercado de infraestructura para inteligencia artificial. Mientras esta última acumula una caída cercana al 10% en apenas dos jornadas, sus competidoras registran importantes avances y captan la atención de los inversores.

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En las operaciones previas a la apertura de este miércoles 11 de noviembre, AMD sube 6,24% y Broadcom avanza 4,29%, de acuerdo con las cotizaciones de premarket. El movimiento prolonga las ganancias registradas en las ruedas anteriores y refleja un creciente interés por otras compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Durante la jornada del martes, Broadcom ganó 3,91% y AMD avanzó 1,30%. El lunes, esta última había protagonizado un salto del 13,3%, impulsada por nuevos acuerdos comerciales y expectativas de expansión de sus negocios.

El contraste se produce en un escenario en el que los inversores comienzan a evaluar qué otras empresas pueden beneficiarse del crecimiento de la infraestructura tecnológica, en un mercado hasta ahora ampliamente dominado por Nvidia.

Nvidia sigue liderando la carrera de la inteligencia artificial I By IMD Spanish Nvidia bajo presión: qué explica el desplome de sus acciones La caída de Nvidia se produce después de que su consejo de administración anunciara una investigación independiente a raíz de informaciones que señalan que su fundador y CEO, Jensen Huang, habría sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La investigación estará supervisada por un comité de directores independientes, con asesoramiento jurídico externo.

Sin embargo, la compañía aclaró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense. También ratificó su confianza en Huang y aseguró que el ejecutivo colaborará con la investigación. Desde los máximos históricos de u$s243,37 alcanzados a comienzos de octubre, Nvidia perdió cerca de u$s1,8 billones de capitalización bursátil. La próxima presentación de resultados de la empresa, prevista para el 9 de diciembre, será una instancia clave para evaluar tanto la evolución de la demanda de sus procesadores de inteligencia artificial como las perspectivas de negocio de la compañía.