La moratoria amplia va de la mano con la reactivación económica

Los evidentes perjuicios que la pandemia está provocando sobre la economía, enfatizando la recesión preexistente, tienen un efecto directo sobre la recaudación tributaria, no solamente por la reducción de la actividad si no por la falta de pago de las obligaciones por parte de los contribuyentes al no obtener ingresos o que de obtenerlos, resultan exiguos para mantenerse a flote.