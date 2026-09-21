Naranja X lanza la primera "Cuenta Compartida" remunerada del país para grupos de hasta 10 personas

Con esta innovación, los gastos grupales dejan de anotarse en grupos de Whatsapp para ser incluidos en una cuenta que permite administrar gastos comunes, pagar con QR y hacer rendir el dinero en equipo mediante un CBU propio, sin perder autonomía.

La última medición de Bienestar Financiero realizada por Naranja X puso de relieve una clara contradicción cotidiana : las personas cooperamos económicamente a diari o, pero seguimos haciéndolo a través de herramientas digitales pensadas para el uso individual.

Los datos reflejan esa dinámica: 5 de cada 10 clientes prestan asistencia económica a allegados o tienen gastos ocasionales compartidos. Al mismo tiempo, el 82% de los usuarios convive con otras personas y, de ese grupo, cabe precisar que 7 de cada 10 recurren a sus celulares para coordinar la economía del hogar, mientras que un 8% logra ahorrar en conjunto con un ser querido para alcanzar un objetivo en común.

En todos los casos, hay una característica común: la infraestructura financiera existente agrega dificultad a lo que debería ser mucho más sencillo. Sin herramientas que estén pensadas para resolver la cooperación, las personas no tienen más opción que recurrir a parches informales: registros manuales, un grupo de Whatsapp para coordinar pagos y transferencias cruzadas que hay que ir tachando mentalmente . El resultado es una complejidad más a una rutina de por sí estresante, marcada por el temor a que los ingresos no alcancen.

Para resolver este problema de raíz, Naranja X anunció el lanzamiento de "Cuenta Compartida" , convirtiéndose en la primera entidad en Argentina en ofrecer una solución colaborativa y remunerada dentro de una plataforma financiera.

Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X, indicó que "Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales 3 cada 4 están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable . Cuenta Compartida nace así: una cuenta del grupo, donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar ".

Naranja X anunció el lanzamiento de "Cuenta Compartida" , convirtiéndose en la primera entidad en Argentina en ofrecer una solución colaborativa y remunerada dentro de una plataforma financiera.

Con esta innovación, Naranja X presenta el primer producto financiero diseñado específicamente para la operativa grupal en el país. La herramienta permite a grupos de hasta 10 integrantes administrar un pozo común mediante un CBU/Alias propio e independiente de las cuentas individuales de sus miembros, facilitando la colaboración económica sin resignar autonomía financiera.

Minassian subrayó que "compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo. Pero la forma de resolverlo no cambió en años: alguien paga y se encarga de organizar a los demás, otros transfieren cuando se acuerdan o pueden y todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata".

Características de esta nueva solución

En primer lugar, esta nueva modalidad implica transacciones comunes en un solo lugar. Los integrantes pueden realizar pagos de servicios, recargas y compras mediante código QR o transferencias utilizando directamente el saldo común. Por otro lado, se destaca el rendimiento diario colectivo, lo que conlleva que el dinero depositado en la cuenta compartida genere intereses diarios sobre el saldo acumulado en el pozo común.

En primer lugar, esta nueva modalidad implica transacciones comunes en un solo lugar.

Otra de los modalidades más interesantes para una cuenta en común, con familiares o amigos, es el ahorro compartido mediante "frascos". Estos van a permitir segmentar fondos dentro de la cuenta para reservar dinero destinado a metas grupales o gastos fijos futuros. Por ejemplo, vacaciones o auto, entre otros posibles frascos.

Además, la aplicación incorpora un sistema de módulo de gestión de tareas interno para asignar, monitorear y saldar responsabilidades cotidianas (como facturas por vencer o compras pendientes), centralizando el seguimiento en tiempo real.

En último lugar, la innovación se destaca por su transparencia, ya que los movimientos dentro del fondo común o los frascos compartidos son visibles para todos, agregando una capa de accountability permanente que acompaña distintos tipos de acuerdos económicos entre los integrantes.

La "Cuenta Compartida" se activa en apenas dos pasos desde la app de Naranja X.

La "Cuenta Compartida" se activa en apenas dos pasos desde la app de Naranja X. Cualquier usuario tiene la posibilidad de crear un grupo, asignarle un nombre personalizado e invitar a sus contactos mediante una notificación instantánea. Una vez cumplido el objetivo o cuando la cuenta común ya no resulta necesaria, el grupo se puede eliminar con total facilidad.

Con una base que roza los 10 millones de clientes en todo el país, Naranja X vuelve a marcar el rumbo de la industria fintech en la Argentina, transformando la manera en que los argentinos gestionan las finanzas colectivas y reduciendo la carga operativa en la vida cotidiana. Esta funcionalidad estará disponible para los usuarios de forma progresiva.