Paxful cierra su plataforma para siempre: cuáles son los motivos

"Si bien no puedo compartir la historia completa ahora, puedo decir que lamentablemente hemos tenido algunas partidas de personal clave. Además, los desafíos regulatorios para la industria continúan creciendo, especialmente en el mercado peer-to-peer y más fuertemente en Estados Unidos ”, agregó la cabeza de la plataforma.

bitcoin-criptomonedas freepik.es

Los motivos que llevan al cierre son, a priori, dos: la pérdida de empleados fundamentales y los desafíos regulatorios, ya que las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente.