Perspectivas 2024: qué acciones podrían subir después de un año récord

Los desafios económicos del Gobierno de Milei

Un informe elaborado por Martín Polo, Estratega en jefe de Cohen y Jeronimo Montalvo, Analista de Estrategia del mismo broker, advierte: "El gobierno encara un programa de ajuste y reformas de shock. El pilar fundamental es la búsqueda del equilibrio fiscal, tarea no menor dado que plantea un ajuste de más de 5 pp del PBI. Para llevarlo adelante, una parte de las medidas podrán confluirse sin pasar por el Congreso, abusando de la licuación y subida de impuestos discrecionales, pero otra parte no menor –que le dará sustentabilidad al plan– deberá ser aprobada por diputados y senadores, entre quienes Milei claramente no tiene ventajas. Será un proceso largo y el éxito no está garantizado. Mientras tanto, la economía se desenvolverá en un contexto de alta inflación y recesión, pero con mejora en las reservas internacionales".