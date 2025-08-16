Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación







Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir y en algunos casos rozan el 50% anual, según el comparador del Banco Central. En un contexto de menor liquidez y apretón monetario, algunos bancos ofrecen rendimientos que duplican a la inflación mensual.

Las tasas de los bancos para los plazos fijos oscilan entre el 35% y el 48,5%. Depositphotos

Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad.

Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este sábado 16 de agosto de 2025 Banco Hipotecario 48,5% TNA (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)

Banco de Tierra del Fuego 46%

Banco Voii 46%

Banco Bica 45%

Ualá 45%

Banco Meridian 44,25%

Reba 44%

Banco Nación 44%

Banco Mariva 44%

Banco CMF 44%

Bancor 44%

Banco de Corrientes 44%

Banco del Sol 44%

Crédito Regional Compañía Financiera 44%

Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)

Banco Galicia 43%

Banco Comafi 43%

ICBC 42,85%

Banco Credicoop 42%

Bibank 42%

Banco Patagonia 41%

BBVA 40%

Banco Provincia 39%

Santander 38%

Banco Julio 38%

Banco del Chubut 38%

Credicoop 37%

Supervielle 37%

Banco Dino 35%