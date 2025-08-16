Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.
Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación
Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir y en algunos casos rozan el 50% anual, según el comparador del Banco Central. En un contexto de menor liquidez y apretón monetario, algunos bancos ofrecen rendimientos que duplican a la inflación mensual.
-
Plazo fijo: los bancos volvieron a incrementar las tasas y ya pagan hasta 44% anual
-
Las tasas de plazos fijos siguen en alza y algunos bancos ya pagan hasta 39% tras la suba de encajes del BCRA
De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad.
Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.
En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.
Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.
Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este sábado 16 de agosto de 2025
- Banco Hipotecario 48,5% TNA (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)
- Banco de Tierra del Fuego 46%
- Banco Voii 46%
- Banco Bica 45%
- Ualá 45%
- Banco Meridian 44,25%
- Reba 44%
- Banco Nación 44%
- Banco Mariva 44%
- Banco CMF 44%
- Bancor 44%
- Banco de Corrientes 44%
- Banco del Sol 44%
- Crédito Regional Compañía Financiera 44%
- Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
- Banco Galicia 43%
- Banco Comafi 43%
- ICBC 42,85%
- Banco Credicoop 42%
- Bibank 42%
- Banco Patagonia 41%
- BBVA 40%
- Banco Provincia 39%
- Santander 38%
- Banco Julio 38%
- Banco del Chubut 38%
- Credicoop 37%
- Supervielle 37%
- Banco Dino 35%
- Temas
- Plazo fijo
- BCRA
- Bancos
- pesos
Dejá tu comentario